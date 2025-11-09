La Hermandad de la Macarena se enfrenta a un mes decisivo. El próximo domingo 30 de noviembre los hermanos de la corporación están llamados a elegir a la nueva Junta de Gobierno que dirigirá la Hermandad durante los próximos cuatro años. Sobre la mesa habrá tres papeletas con tres nombres: José Luis Notario, Fernando Fernández Cabezuelo y Pedro García Rivero.
Si hay algo que, sin duda, marcará el resultado de las urnas será la fallida restauración que los Arquillo realizaron a la Dolorosa el pasado mes de junio. La Virgen apareció el sábado 21 de junio con un rostro que no era el suyo y pese a los esfuerzos de la Junta de Gobierno por recuperar su mirada, no terminaron de dar con la clave. Finalmente, un cabildo de hermanos, en el que se supo que la talla tenía también problemas internos, aprobó una nueva intervención por parte del restaurador-conservador Pedro Manzano.
Han pasado casi cinco meses desde entonces y la Esperanza está apunto de volver a su camarín tras una restauración que ha tenido lugar en dependencias de la propia basílica. En una actualización sobre los avances de los trabajos, Manzano aseguró que la Dolorosa ha recuperado "su impronta, su mirada" y en apenas unos días se espera que retorne al culto para que todos los macarenos, hermanos o no, puedan volver a rezarle a su Virgen, la de siempre.
Cuenta atrás
En solo unos días conoceremos el resultado de los trabajos de Manzano al regreso de la Dolorosa, una situación que marcará los ritmos y tonos de la campaña de cada una de las candidaturas. Todo para saber el nombre de quien dirigirá la que, en términos de movimientos económicos -aunque suene muy trivial para hablar de lo divino- es la tercera institución de la ciudad -solo por detrás de los equipos de fútbol-, un cargo cuanto menos interesante.
Para el cabildo están llamados a votar 13.969 hermanos cuyos nombres aparecen en el censo de la corporación. Eso sí, normalmente no son tantos quienes terminan yendo a las urnas. De hecho, en los últimos comicios de la corporación, participaron 3.704 personas, pese a que había dos modelos entre los que elegir para el futuro de la Hermandad. El actual hermano mayor obtuvo 2.390 votos a favor.
Sin duda, se espera que en esta ocasión la participación sea muy superior a la habitual. Aunque ha pasado el tiempo, los macarenos no olvidan qué ocurrió, muchos de ellos se volcaron con el cabildo extraordinario, con 1.817 participantes pese a ser una noche del mes de julio y esperan volcarse de nuevo el próximo domingo 30. Además, desde las tres candidaturas que aspiran a alcanzar la Junta de Gobierno están promoviendo el voto entre los miembros de la corporación.
Los candidatos
Simplemente macarenos
José Luis Notario es el delfín del actual hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero. En estos momentos es el Consiliario 2º y se encarga de los cultos, los acólitos, la coral, la escolanía y el ropero.
Notario fue el primero en formalizar su candidatura al terminar la última Madrugá. Sin duda, su participación en la toma de desiciones de la actual Junta de Gobierno marca su camino hacia las urnas, aunque asegura que ha aprendido de estos "momentos muy difíciles".
Entre sus principales propuestas está recuperar el palio rojo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Así, se propone como objetivo temporal 2030, que coincide con el centenario del fallecimiento del artista. Además, en su proyecto patrimonial contempla enriquecer el ajuar diario de la Virgen con la creación de dos nuevos mantos de camarín.
Inspirado por la Misión de la Esperanza de Triana, el candidato continuidta aboga también por que la Macarena desarrolle una misión "permanente" en el Polígono Norte. Son los miembros de la bolsa de caridad uno de los principales apoyos del consiliario tras el impulso que ha dado durante los mandatos de Cabrero.
La Hermandad que quieres
Fernando Fernández Cabezuelo lidera la oposición a la actual Junta de Gobierno de la Hermandad. El candidato propone un plan completamente distinto al que se ha desarrollado en los últimos ocho años.
Hace dos años que Cabezuelo tomó la decisión de presentarse a hermano mayor, pero no hizo oficial su candidatura hasta el mes de julio, poco antes del cabildo sobre la restauración de la Virgen. Asegura que numerosos hermanos le pedían que diera un paso al frente.
En materia patrimonial, el candidato propone recuperar el manto antiguo de la Virgen. La pieza, de estilo modernista fue diseñada por Juan Manuel Rodríguez Ojeda y realizada por Elisa Rivera Dalvi en 1881. Sin embargo, en los años 60 fue desmontada para crear un paño mortuorio para la Hermandad. Además, también esperan rescatar la túnica "de los cuernos de la abundancia" para el Señor de la Sentencia. La pieza de Celestino Rodés se ejeutó 1869 pero cayó en desuso tras el estreno de la túnica de los cardos.
La misión de la Esperanza de Triana ha inspirado también a Cabezuelo que no duda en confirmar que su equipo trabajará porque una Misión de la Esperanza Macarena sea realidad. Aunque no avanza datos sobre los motivos, la fecha o el destino, desde la candidatura sostienen que será a la zona Norte de la ciudad, para visitar los barrios que más lo necesiten.
Vuelta a la Esperanza
Pedro García Rivero fue el último candidato en dar un paso al frente. La candidatura, de cierto corte continuista, se lanzó por "las especiales circunstancias que está viviendo la Hermandad".
García Rivero defiende la importancia "recomponer la paz y la unidad" en la corporación. Su hermano, Fernando García Rivero, era el Consiliario 3º con Cabrero y en su lista se encuentra también Sancho Dávila Miura, hermano del que fuera teniente durante este mandato, Eduardo Dácila Miura.
Como el resto de candidatos, subraya la importancia de recuperar el manto modernista que realizó Elisa Rivera Dalvi y la creación de un manto de camarín para la Virgen. Además, aboga también por realizar una réplica de la túnica "de los cuernos de la abundancia", así como de un nuevo palio para la Esperanza inspirado en el palio rojo de Ojeda.
Si bien no propone una misión evangelizadora, Fernández Rivero si que apuesta por potenciar la atención a zonas desfavorecidas del distrito Macarena, como lo son El Cerezo y el Polígono Norte. Además, proponen analizar y estudiar la viabilidad y situación de la Fundación Esperanza Macarena.
Quedan solo tres domingos hasta que los macarenos se reencuentren en la Casa Hermandad para decidir el nombre de su nuevo hermano mayor. Hasta entonces quedna días intensos de reuniones, encuentros y actos para conocer al detalle los programas de cada uno de los candidatos y decidir cuál de ellos es el ideal para convertirse en la cabeza visible de la Hermandad de la Macarena.