La Hermandad de la Macarena se enfrenta a un mes decisivo. El próximo domingo 30 de noviembre los hermanos de la corporación están llamados a elegir a la nueva Junta de Gobierno que dirigirá la Hermandad durante los próximos cuatro años. Sobre la mesa habrá tres papeletas con tres nombres: José Luis Notario, Fernando Fernández Cabezuelo y Pedro García Rivero.

Si hay algo que, sin duda, marcará el resultado de las urnas será la fallida restauración que los Arquillo realizaron a la Dolorosa el pasado mes de junio. La Virgen apareció el sábado 21 de junio con un rostro que no era el suyo y pese a los esfuerzos de la Junta de Gobierno por recuperar su mirada, no terminaron de dar con la clave. Finalmente, un cabildo de hermanos, en el que se supo que la talla tenía también problemas internos, aprobó una nueva intervención por parte del restaurador-conservador Pedro Manzano.

Han pasado casi cinco meses desde entonces y la Esperanza está apunto de volver a su camarín tras una restauración que ha tenido lugar en dependencias de la propia basílica. En una actualización sobre los avances de los trabajos, Manzano aseguró que la Dolorosa ha recuperado "su impronta, su mirada" y en apenas unos días se espera que retorne al culto para que todos los macarenos, hermanos o no, puedan volver a rezarle a su Virgen, la de siempre.

Cuenta atrás

En solo unos días conoceremos el resultado de los trabajos de Manzano al regreso de la Dolorosa, una situación que marcará los ritmos y tonos de la campaña de cada una de las candidaturas. Todo para saber el nombre de quien dirigirá la que, en términos de movimientos económicos -aunque suene muy trivial para hablar de lo divino- es la tercera institución de la ciudad -solo por detrás de los equipos de fútbol-, un cargo cuanto menos interesante.