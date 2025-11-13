Evento viral
Nace el primer festival de música cofrade (y no, no se celebra en Sevilla)
Andalucía tendrá un lugar muy especial en este encuentro de bandas
Andalucía es la tierra cofrade por excelencia, peor no la única. La pasión por la Semana Santa se extiende por toda la geografía española y también conquista a todos aquellos que viene de fuera para disfrutar de este espectáculo. Tal es su éxito que se ha creado una campaña específica para promover el turismo cofrade en nuestra comunidad.
Todo lo que entraña la Semana Santa, sus tradiciones, las imágenes, el arte y la música, entre otros muchos factores, hacen de que esta celebración sea venerada dentro y fuera de nuestra tierra. Pero Andalucía no es la única que celebra la Pasión. Muy populares son también las procesiones y tradiciones arraigadas en Zamora, Valladolid, Murcia o León, entre otras ciudades españolas.
Por eso no es de extrañar que una de ella albergue el que será el primer festival de música cofrade de España, que no, no se celebra en Sevilla ni en ninguna ciudad de Andalucía, aunque nuestra comunidad tendrá un lugar muy especial.
Este evento que ensalzará la música cofrade tendrá lugar en la ciudad de León, concretamente en su plaza de toros, el próximo 28 de febrero de 2026. La fecha no puede ser casualidad, ya que la invitada especial de este primer encuentro será Andalucía.
Sus organizadores lo tuvieron claro: "Esto no existía, así que decidimos crearlo", avanzan desde la cuenta que está promoviendo el Al brazo y Al hombro Fest, en Instagram. Como suele ocurrir en el resto de festivales, éste también está avanzando sus confirmaciones poco a poco, hasta llegar a sus estrellas de cartel.
De momento, aseguran que estarán presentes "las mejores bandas del norte de España… y una invitada muy especial desde Andalucía", aunque aún no han anunciado cuál será. Las entradas ya están disponibles, aunque son limitadas. La cita promete ser "un festival único donde la música, el incienso y el ambiente cofrade se unirán como nunca antes".
En Sevilla se han celebrado conciertos de bandas de cornetas y tambores, ha habido encuentros de las agrupaciones y otro tipo de eventos, pero nunca un festival como los de música, en un recinto y con varios integrantes en el cartel. Así que ya sabes, si eres un apasionado de la música cofrade y quieres ver cómo son las bandas de otros puntos de España, esta es tu oportunidad de conocer la Semana Santa de otras provincias.
