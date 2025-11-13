Santa Marta: compromiso con inmigrantes, menores tutelados y la educación en el Polígono Sur

La Hermandad de Santa Marta mantiene una intensa labor social que se articula en torno a tres ejes principales: el apoyo a inmigrantes, la atención a menores en riesgo de exclusión en el Polígono Sur y el denominado Proyecto de Emancipación.

Su compromiso con los más vulnerables quedó especialmente patente tras el estallido de la guerra de Ucrania. En dos ocasiones, miembros de la hermandad viajaron al país invadido para rescatar a víctimas del conflicto. Gracias a esas misiones se logró trasladar a 243 personas —unas 65 familias—, de las cuales cuarenta se establecieron temporalmente en Sevilla. Aunque muchas regresaron posteriormente a su país, cuatro familias permanecen aún en la ciudad, plenamente integradas en el ámbito social y laboral.

Este es solo un ejemplo reciente del compromiso solidario de Santa Marta. Como otras hermandades del Casco Antiguo, participa en el economato que facilita alimentos básicos a precios simbólicos, además de aportar voluntariado y apoyo económico.

Tres proyectos más allá de la ayuda material

Sin embargo, hay tres proyectos en los que su implicación va más allá de la ayuda material, como subraya Manuel Muruve, diputado de Caridad de la corporación.

Uno de ellos es la colaboración con la Fundación Mornese, gestionada por las Hijas de María Auxiliadora en la calle Vasco de Gama, en la barriada de La Plata. La entidad desarrolla su labor en diez ámbitos distintos, con especial atención a la integración de personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Desde 2016, la hermandad ha acompañado a unos 25 menores dentro de este programa.

Santa Marta trabaja también de forma directa en el Polígono Sur, en el Centro Infantil La Providencia, gestionado por las religiosas de Jesús-María. Ubicado en la calle Orfebre Cayetano González, este espacio ofrece una educación integral a niños de 3 a 6 años en una de las zonas más desfavorecidas de Europa. “No es solo una guardería —explica Muruve—, es un proyecto de integración y educación en un entorno con alto índice de absentismo. Se enseña a los pequeños a convivir y compartir, y a los padres se les acompaña en su desarrollo personal y social.”

El comedor del centro está presidido por una imagen de Santa Marta. Gracias a la campaña “Un cuento, una sonrisa”, la hermandad dotó al centro de una biblioteca infantil que hoy sigue siendo un recurso clave para la formación de los menores.

Otra línea de acción es el apoyo a la Asociación Alameda, dedicada al acompañamiento de personas mayores, así como la colaboración con la Hospitalidad Diocesana Sevilla-Lourdes, que asiste a enfermos peregrinos al santuario francés.

El proyecto más emblemático

El proyecto más emblemático es, sin duda, el Proyecto de Emancipación, al que se destina la mayor parte de los recursos humanos y económicos. Se desarrolla en el Hogar San José de la Montaña, gestionado por las Madres de los Desamparados en la calle Guzmán el Bueno. Este centro acoge actualmente a 19 menores tutelados por la Junta de Andalucía.

La hermandad presta apoyo a los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y deben iniciar una vida independiente, ayudándoles en su formación y búsqueda de empleo. “El contacto personal y la normalización de sus vidas resultan, en la mayoría de los casos, más eficaces que cualquier ayuda económica”, subraya Muruve.

Cada otoño, Santa Marta organiza una cena benéfica cuyos fondos se destinan íntegramente a este proyecto.

Además de estas iniciativas principales, la Diputación de Caridad mantiene numerosas acciones complementarias: apoyo al Hospital de la Caridad, donaciones al Comedor de San Juan de Dios y colaboración con el Proyecto Nazaret de Cáritas, orientado al acompañamiento integral de personas migrantes en situación irregular.