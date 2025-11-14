Queridos Reyes Magos, quiero La Borriquita: Pepe Pinreles cuela la Semana Santa en la carta de los más pequeños

Se acabaron los coches de carreras, las casas de muñecas o los patines. Desde ahora, los niños sevillanos podrán pedirle a Artabán, el rey mago de Pepe Pinreles, su paso de Semana Santa o sus nazarenos favoritos. Hay misterios para quienes les guste jugar a dar un paso atrás, crucificados para los más sobrios -que puede venir precedido de nazarenos de ruán- y palios para los más clásicos.

Es habitual ver a niños por las calles de Sevilla jugando a las cofradías. Una mesa, una silla o un banco se pueden convertir fácilmente en una parihuela con la que disfrutar toda la tarde. Ahora, Pepe Pinreles ha dado un paso más para que este juego tan típico de los más pequeños en la capital hispalense y ha estrenado Artabán, una especie de Playmobil pero versión cofrade para los más capillitas.

"¿Sabías que no fueron tres, sino cuatro los Reyes Magos?". Así anunciaban las redes sociales de Pepe Pinreles el nacimiento de una marca de jueguetes de la ciudad. Inspirada en aquel rey mago que, según la leyenda "tomó un camino diferente… uno lleno de magia, generosidad y tradiciones que aún nos acompañan", la empresa sevillana se ha lanzado al mundo de la juguetería a solo un mes y medio de la Navidad.

No falta ni un detalle

Hay nazarenos de cola, de capa, con la cruz de guía, canasto. Entre los personajes de estas peculiares cofradías se cuelan también miembros de la Guardia Civil, acólitos y hasta romanos, para que ni la lluvia ni el calor asfixiante impidan la salida de esta procesión. Aunque todos llevan el mismo escudo, hay nazarenos que podrían ser de Las Aguas y otros que pasarían sin problema en las filas de La Candelaria.

A los pasos tampoco les falta detalle. "La estructura se asienta sobre respiraderos plateados con cuatro maniguetas, aportando un equilibrio perfecto al conjunto. De ellos se elevan seis varales que sostienen las bambalinas blancas, decoradas con finos dibujos plateados que realzan la luminosidad del palio", se lee en la descripción de uno de los palios, al más puro estilo de La Paz aunque con el manto bordado.

Eso sí, en Pepe Pinreles saben muy bien que estos nuevos juguetes -los pasos rondan entre los 100 y los 125 euros- no solo conquistarán a los niños, sino que los mayores también se lanzarán a la tienda de Los Remedios a por ellos. Así, aseguran que "puede exponerse en vitrinas, estanterías o como parte de dioramas que recrean escenas de los pasos. Su tamaño y detalles lo hacen adecuado para colecciones de aficionados y para regalar a quienes aprecian los desfiles procesionales".

Tampoco es una sorpresa. En sus escaparates era habitual ver clics simulando cofradías. Lo hicieron para la Magna y para la procesión del Cachorro en Roma, cuando la vitrina de su tienda en la calle Pureza se transformó en el Coliseo Romano ante un imponente crucificado.

Otras líneas de productos

La empresa llega al mundo de los juguetes después de años de negocio en la capital hispalense, este año esperan alcanzar una facturación de cinco millones de euros. Su producción es 100% nacional para ser rápidos a la hora de reaccionar a los virales, triunfos deportivos o los sucesos como el apagón que luego ilustran sus calcetines: el día después de la retirada de Morante ya se vendían calcetines de este momento.

Pese a ser conocidos por sus calcetines, su mayor éxito llegó con las HolyCards de las que ya han vendido más de 100 millones de unidades y 200.000 álbumes. De hecho, las Holyquedadas -citas para intercambiar cromos- se han convertido en todo un éxito. Tanto es así que expandieron su negocio a las GadiCards -en su versión de carnaval gaditano- o BetisCards para los fans del Benito Villamarín.

Otro de sus grandes hitos fue el lanzamiento, con motivo del 50 aniversario del traslado del Real a Los Remedios, de una serie de balconeras con letras de sevillanas. Sevilla tiene una cosa, que solo tiene Sevilla; Vámonos pa la Feria, cariño mío; Ya huele a Feria o Todos los días del año son solo algunas de las colgaduras que pueden verse por muchos balcones del barrio más cercano a la Feria de Abril, aunque también en otras zonas de Sevilla.