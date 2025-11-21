Las Penas celebra 150 años con una procesión triunfal que pone fin a las extraordinarias de 2025: horario y dónde verla

Ha llegado el día. En solo unas horas el Señor de las Penas saldrá de la iglesia del Buen Suceso en una procesión triunfal de vuelta a San Vicente. La corporación cumple 150 años y lo celebra por todo lo alto con una procesión que quedará para el recuerdo de los hermanos. Han sido meses de preparaciones y días de nervios para que todo esté perfecto y aunque la lluvia parecía que iba a truncar los inicios de la celebración, la efeméride ha sido un éxito.

Esta Hermandad, "seria, pero no triste", está llena de hermanos que acompañan al Señor de las Penas y la Virgen de los Dolores por los lazos familiares que les unen y la mayoría celebran estos días con una emoción especial. Son pocos los de Las Penas que viven todavía hoy en los alrededores de San Vicente, pero cada Martes Santo todos vuelven a al barrio de sus mayores para cumplir con una tradición que este año ha cumplido 150 años y ahora se han trasladado al entorno de la Alfalfa para dar fe de ello.

La Hermandad se ha mudado estos días hasta la iglesia del Buen Suceso, del antiguo convento de los carmelitas que llevaba el mismo nombre. Allí se han podido vivir momentos únicos con los que la corporación ha querido celebrar la efeméride. Los de San Vicente nunca había estado en esta iglesia, pero querían aprovechar la ocasión para conmemorar su pasado carmelita, ya que su fundación está vinculada al antiguo convento que hoy acoge el Conservatorio Profesional de Música de la calle Baños.

Horarios y recorrido

Desde su creación en el siglo XVII hasta el siglo XIX el Señor de las Penas recibió culto en el convento Casa Grande del Carmen, pero tras la invasión francesa y los problemas arquitectónicos del inmueble, la imagen se tuvo que trasladar a la parroquia de San Vicente. Fue allí donde Rafael Alba, un religioso carmelita exclaustrado que ejercía de párroco, junto a un grupo de feligreses, deciden dar culto a la imagen y establecer unas reglas, fundando la Hermandad.

El cortejo saldrá en procesión triunfal este sábado a las 17:00 y recorrerá la Plaza del Buen Suceso, Ortiz de Zúñiga, Plaza del Cristo de Burgos, Sales y Ferré, Boteros, Odreros, Jesús de las Tres Caídas, Cuesta del Rosario, Villegas, Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo, Plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Baños, Jesús de la Vera Cruz y Cardenal Cisneros para entrar en la Parroquia de San Vicente sobre las 22:00.

Además, como si de un Lunes Santo se tratarse, la Hermandad también tendrá que pasar por zonas aforadas para garantizar la seguridad. Eso sí, en esta ocasión el motivo son las obras del tranvibús que afectan a los alrededores de La Campana. En concreto, solo los hermanos con papeleta de sitio para la procesión podrán discurrir desde la calle Cuna a San Andrés y desde Campana a Laraña. El resto de devotos deben tomar recorridos alternativos.

Después de un año lleno de efemérides y celebraciones, con la entrada del titular de Las Penas en San Vicente, el mundo cofrade pone fin a las procesiones extraordinarias de 2025. La imagen del Señor irá sobre su paso procesional y contará con el acompañamiento musical de la Banda del Maestro Tejera. Sin duda, entre los momentos más especiales estarán la visita del cortejo a templos como el de San Isidoro, San Andrés, el Gran Poder y el Dulce Nombre.