Recta final de la restauración de la Macarena: prueba de luces en el camarín

Recta final de la restauración de la Macarena para la que todavía no hay fecha definitiva para su regreso al culto, una fase última de intervención a cargo del profesor Pedro Manzano que coincide con los últimos días de campaña en la Hermandad con tres candidaturas dispuestas a suceder el mandato de la actual Junta de Gobierno de José Antonio Fernández Cabrero.

La comisión de seguimiento de la restauración de Esperanza Macarena, según ha informado la Hermandad en un comunicado, se reunió este miércoles 19 de noviembre para conocer los últimos avances del proceso, que empezó de forma material el el 12 de agosto de 2025, para someterse a un tratamiento de anoxia como parte de su restauración. El restaurador detalló que ya ha concluido el estucado del busto y las manos, así como la recolocación del perno de la corona en el eje central del rostro, pieza en perfecto estado y ajustada según lo previsto.

Manzano confirmó también que los análisis biológicos han descartado presencia fúngica, es decir, que no hay ningún tipo de hongo, espora o microorganismo que pudiera estar afectando a la madera o a la policromía, además se han tomado muestras para identificar la madera y realizar la datación por carbono 14.

El estudio químico de la policromía ha permitido, además, reconocer los barnices aplicados en la última intervención del profesor Arquillo. Con la aplicación de una capa de barniz, el restaurador ha iniciado ya la fase de reintegración cromática. Para asegurar la fidelidad del color, explicó los resultados de las mediciones de temperatura e intensidad lumínica habituales en la Basílica, condiciones que ha reproducido en su taller.

Tras el informe, la comisión participó en una prueba de iluminación de la imagen en su camarín y en el presbiterio bajo, un paso previsto en esta fase final y que permitió afinar los últimos detalles con el consenso de todos los miembros.

La Hermandad confirma que la restauración avanza con normalidad, aunque aún no es posible fijar una fecha para su conclusión ni para la reposición al culto de la Esperanza Macarena y dar por finalizada una de las intervenciones patrimoniales más controvertidas y comentadas de las útimas décadas.