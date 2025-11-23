Notario: "A la Virgen de la Macarena no hay que utilizarla en las elecciones"

José Luis Notario (Sevilla, 1972) es de los pocos afortunados que estos meses ve a la Virgen de la Macarena. El candidato a hermano mayor es el actual consiliario tercero de la corporación y, en la mañana de la entrevista con El Correo de Andalucía, va a entrar en el espacio donde desde hace meses trabaja Pedro Manzano en la restauración de la Dolorosa. A primera hora ha visitado el taller de palillos de la Hermandad, donde las mujeres que asisten ya tocan el Himno de la Esperanza Macarena. Notario fue el primero en dar un paso al frente para dirigir la corporación macarena cuando dejó su capirote en la última Madrugá y ahora, cada vez que pasea por los alrededores del arco los hermanos y devotos le dan consejos y le proponen proyectos. Los escucha a todos.

PREGUNTA. ¿Qué pensó cuando vio a la Macarena tras la intervención de los profesores Arquillo?

RESPUESTA. Pensé primero en mis compañeros de Junta que estaban aquí y, sobre todo, en los hermanos. Lo primero que vi fue a hermanos saliendo de la Basílica con el gesto totalmente compungido y me puse enseguida a tomar decisiones y a pensar en cómo solucionarlo.

P. ¿Qué pasó aquel día? ¿Cómo valora la gestión que se hizo?

R. Hubo un desgraciado accidente. La Virgen que se dejó a las 6:00 no es la misma con la que se abrió la Basílica. Entre otras cosas, se le desprendió el adhesivo que le pegaba la pestaña del ojo izquierdo, se desplazó hacia abajo y le cerró el ojo. Eso lo ha dicho Arquillo en su informe. Desde la Junta de la que formo parte, a partir de entonces, se tomaron decisiones siempre buscando la tranquilidad del hermano. Posiblemente, no fueran decisiones acertadas y otra Junta hubiera tomado otro tipo de decisiones, pero una vez que ya estaba el problema en la calle, lo que hicimos fue tomar decisiones siempre con transparencia. Nosotros, hasta que se abre la Basílica, desconocíamos el accidente del párpado izquierdo, a partir de ahí, lo que hicimos fue tomar decisiones, siempre con transparencia.

P. Es miembro de la actual Junta de Gobierno, ¿seguirá una línea continuista?

R. La misma línea en concreto, no. Lo que voy a hacer es evolucionar lo que hemos ido haciendo estos ocho años con este equipo de gobierno y lo que llevo haciendo desde hace 12 que soy oficial de Junta. Tengo muy claro que este modelo de Hermandad es el que hace falta y lo que hay que hacer es evolucionarlo. Lo que hemos hecho estos ocho años, avanzar, mejorar, que hemos hecho que no haya funcionado bien y mejorarlo y lo que podamos seguir avanzando, seguir.

P. ¿Usted a quién representa?

R. A todos los hermanos. Una de las características de mi candidatura, que lo llevamos muy a gala, es que ninguno de los 15 tenemos los ocho apellidos macarenos de los que se vanaglorian a lo mejor alguno de los otros dos candidatos.

P. La Hermandad se encuentra en una situación complicada, con tres candidaturas, ¿qué hará para recuperar la unidad?

R. En una Hermandad con 18.000 hermanos, donde hay diversidad de opiniones, es normal que haya tres candidaturas. En esta Hermandad no hay división, no hay fragmentación, hay dos grupos de hermanos que creen que tienen una idea muy cerrada de la Hermandad se presentan uno contra otro, para que uno no se presente y el otro no gobierne. Yo estoy justo en medio y me presento para gobernar. Mi objetivo es integrar a todos los hermanos, los primeros a ellos dos, a esos dos grupos que llevan tiempo pensando distinto, intentar integrarlos en la hermandad. Lo primero que voy a hacer cuando sea hermano mayor es sentarme con Pedro y con Fernando y decirles: "¿Cómo estaríais vosotros cómodos en la Hermandad?".

P. La Hermandad ha aprendido mucho este año sobre la importancia del patrimonio, ¿qué ideas tiene en esta materia?, ¿cuál es su gran proyecto?

R. El tema estrella es el patrimonio porque se ha generado un debate que yo considero que es falso porque no hay deficiencias patrimoniales en la Hermandad. En los últimos ocho años hemos llevado a cabo más de 70 actuaciones y hemos invertido más de 1.600.000 euros en patrimonio. A lo mejor hemos hecho algunas actuaciones patrimoniales estos años, eso hay que reconocerlo, en el que haya primado el tema económico o que no se haya hecho bien el tema histórico. Nosotros vamos a seguir abordando el patrimonio como siempre lo hemos hecho. Todo lo que sea ha hecho, lo vamos a revisar, vamos a hacer una auditoría artística y si tenemos que cambiarlo, lo haremos. Tengo en mente revisar insignias de hace 25 años que considero que artísticamente no están bien ejecutadas.

P. La Macarena es la Hermandad que más dinero genera, ¿qué plantea para el área de caridad?

R. Nuestro proyecto estrella es la Misión permanente de la Esperanza, pero lo primero que vamos a hacer es lo que nos mandan las reglas: ayudar a nuestros hermanos. Primero los hermanos y después, todo lo que pone en las reglas, los necesitados, los que están solos... Con los hermanos vamos a seguir ampliando las redes de conocimiento porque por vergüenza muchas veces no te dicen que está necesitado. El Papa Francisco llamó a las misiones en este año de la Esperanza y nos planteamos salir en misión hacia todo lo que tenemos delante, el distrito Macarena y algunos barrios de la corona Norte de Sevilla. Es un reto muy ambicioso porque pretendemos es llevar el modelo de asistencia que hemos consolidado en los últimos 12 años a disposición de las parroquias de esos barrios y le vamos a decir: "Aquí está la Macarena". Vamos a ir con la humildad de los macarenos y escucharemos.

P. La gran cantidad de hermanos que tiene la Macarena hace que sea la cofradía más numerosa, ¿hay demasiados nazarenos?

R. Nunca hay demasiado nazarenos. Tenemos proyectado ya más o menos cuál va a ser el crecimiento de la cofradía de aquí a cuatro años y los cuatro siguientes y en ocho años se calcula que seguramente sacaremos 7.500 papeletas. Ahora se ha generado este debate de la limitación de los cortejos, pero limitar los cortejos es lo último que haríamos. Antes hay muchas soluciones encima de la mesa, la primera es que todas las hermandades cumplan.

P. ¿Cómo gestionará el cortejo en la calle?

R. Se gestiona con ese modelo de éxito que tenemos. En los últimos ocho años hemos dejado una media de retraso en la Catedral de solo 60 segundos. Tenemos ese modelo y hemos tenido esos resultados tan buenos y cumplimos con los tiempos que nos marca el Consejo, a pesar de que el espacio sigue siendo el mismo y el tiempo ha variado muy poquito, porque te lo amplían muy poco y nosotros cumplimos. A pesar de eso, tenemos todavía aspectos de mejora, continuamente estamos proponiendo mejoras nuevas

P. ¿En quién piensa cuando piensa en la Macarena?

R. Soy muy afortunado porque subo todas las semanas a verla. En cuanto termine la entrevista voy a subir. La Virgen está sana, la Virgen está limpia, la Virgen ha recuperado su mirada y la Virgen está deseando volver para que todos la la veamos. Va a tardar muy poquito, pero a la Virgen no hay que utilizarla en las elecciones, como yo creo que a lo mejor los otros candidatos están haciendo, ¿eh? Algunos la están utilizando para ganar las elecciones y algunos la están utilizando para que otros la perdamos. A mí la Virgen me consuela mucho, tengo muchas conversaciones interiores con ella y le pido por todos los de mi cercanía que están necesitados y sobre todo que llene de esperanza a todo el mundo y que venga prontito.