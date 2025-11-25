Cambios en el Martes Santo: las hermandades aprueban un nuevo orden en Carrera Oficial

El Martes Santo es una jornada histórica de cambios. Las hermandades de la jornada y el Consejo de Hermandades y Cofradías no consiguen dar con la tecla que beneficie a todos y que no provoque el bloqueo total de la ciudad y el centro. En esta ocasión se suma además la particularidad del cambio de templo de Los Javieres, que tira por tierra las pruebas y propuestas en las que se ha trabajado antes.

Los intentos por alcanzar un acuerdo entre las distintas corporaciones han provocado situaciones únicas. Nadie olvida como en 2018 se llegó a vivir la primera Carrera Oficial al revés. Sin embargo, la idea no convenció y no se ha vuelto a repetir desde entonces. Si bien es cierto que desde hace un par de años parece que los cambios en el día son más estables, la jornada no termina de alcanzar un consenso.

Ahora, las ocho hermandades del día y el delegado de la jornada han aprobado un nuevo orden para esta ocasión. Eso sí, desde el Consejo de Hermandades puntualizan que este nuevo modelo solo tendrá validez para el próximo año y que volverán a sentarse con los hermanos mayores y los diputados mayores de gobierno para cerrar un nuevo acuerdo de cara a que todo funcione en la Semana Santa de 2027.

Los cambios pactados

En concreto el Consejo ha aclarado que el delegado del día "recopilará y evaluará" todas las posibles nuevas opciones que puedan surgir tras el cambio de templo de la Hermandad de los Javieres antes del 31 de mayo del próximo año. Así, presentará todas las posibilidades para los próximos años a la nueva Junta de Gobierno del órgano de coordinación de las hermandades de penitencia que surja tras las elecciones.

El orden de paso por Carrera Oficial será el siguiente: El Cerro, San Esteban, La Candelaria, San Benito, Los Javieres, El Dulce Nombre, Los Estudiantes y Santa Cruz. Mientras que este año ha sido El Cerro, San Benito, Dulce Nombre, La Candelaria, San Esteban, Los Javieres, Los Estudiantes y Santa Cruz. Así, son tres las corporaciones que cambian su sitio en la jornada para intentar que funcione mejor.

Esto supone la Hermandad del Cerro regresará por Francos, Puerta de la Carne, Puente de San Bernardo, San Bernardo y Campamento, hasta enlazar con Ramón y Cajal, mientras que antes lo hacía por Puerta Jerez y Palos de la Frontera. Además, la Hermandad de los Javieres regresará por el Postigo para encontrar su nuevo templo, lo que hará que la Hermandad del Dulce Nombre tenga que ir por Francos, evitando la calle Jesús del Gran Poder en su recorrido de vuelta.