Todo lo que tienes que saber en las elecciones en la Macarena: urnas, horarios y hermanos con derecho a voto

Cuenta atrás para las elecciones en la Hermandad de la Macarena, unos comicios históricos en el seno de una de las cofradías más importante de Sevilla que vivirá el próximo domingo 30 de noviembre el Cabildo General Ordinario de Elecciones. Tres candidatos, José Luis Notario, Fernando Fernández Cabezuelo y Pedro Ignacio García, compiten por llevar las riendas de una corporación que, en los últimos meses, ha vivido momentos de tensión y enorme revuelo mediático a raiz de la fallida restauración llevada a cabo por el profesor Arquillo y su equipo. Desde el pasado agosto, tal como lo decidió el Cabildo extraordinario los hermanos, el profesor Pedro Manzano trabaja en recuperar la imagen en una compleja intervención que ya está en su recta final.

En términos de movilización , las elecciones de la Macarerena son una de las citas electorales del mundo morado más numerosas: como informan fuentes de la Macarena en una nota, podrán ejercer su derecho a voto los hermanos y hermanas mayores de edad y con al menos un año de antigüedad en la Hermandad. Bajo estos requisitos, los hermanos y hermanas con derecho a voto serán 13.969.

El horario de las votaciones será de 10:00 a 20:00 horas el próximo domingo. A las ocho de la tarde, se cerrarán las puertas del atrio de la Basílica pudiendo votar solo quienes estén esperando su turno para hacerlo.

Para votar, los hermanos deberán identificarse mediante la presentación a la mesa del DNI, NIE, pasaporte y/o carné de conducir físicos y originales, sin importar la fecha de caducidad; no se permitirá la presentación de dichos documentos en formato electrónico ni en fotocopias.

La Hermandad colocará en el interior de la basílica 12 mesas con 12 urnas, organizadas según los apellidos, para que los hermanos puedan votar de una manera cómoda y ágil. Habrá 4 cabinas para garantizar la privacidad de la elección de las papeletas de voto. Cada una de las mesas estará compuesta por un presidente (nombrado por la autoridad eclesiástica), un secretario (nombrado por la Junta de Gobierno) y tres interventores (uno por cada candidatura). Además, habrá un interventor general (nombrado por la Junta de Gobierno) y tres interventores, uno por cada candidatura.

El Secretario de la Hermandad levantará acta de los resultados, que serán proclamados públicamente en la Basílica

Una vez finalizadas las votaciones presenciales, se incluirán en las urnas los votos por correo (un voto que ha debido ser solicitado antes del 30 de octubre y que, para ser contabilizados con el voto presencial, podrán ser recibidos como máximo hasta este viernes 28 de noviembre antes de cerrar Correos). Una vez se tengan todos los votos se realizará el recuento a puerta cerrada. Posteriormente se sumarán los escrutinios de cada mesa y el Secretario de la Hermandad levantará acta de los resultados, que serán proclamados públicamente en la Basílica.

En el comunicado remitido a los medios, la Hermandad "ruega encarecidamente a los hermanos presentes en la Basílica en ese momento que mantengan un comportamiento acorde al lugar sagrado en el que están". Un escrito en el que añade que las normas que regirán el Cabildo han sido establecidas por la Delegación Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, siendo refrendadas por los tres candidatos que se presentan.