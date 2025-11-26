Última hora de la Macarena: Pedro Manzano desvela esta noche a partir de cuándo podrá regresar la Virgen al culto

Son horas intensas en la Hermandad de la Macarena: recta final para las elecciones a Hermano Mayor y tramo final para la histórica restauración de la Virgen, a cargo del profesor Pedro Manzano. Como ha podido saber este periódico de fuentes de la corporación, se va a celebrar a lo largo de las próximas horas la reunión de la Comisión de Seguimiento, formada por los miembros de la comisión y de la Junta de Gobierno. Como viene siendo habitual, el restaurador se encargará de ofrecer el detalle pormenorizado de los trabajos que ha desarrollado a lo largo de los últimos días. La última vez que se reunió este cónclave fue el pasado miércoles 19 de noviembre, ya entonces se trasladó que se había realizado una prueba de iluminación en el camarín con la imagen.

Como trasladan fuentes de la Hermandad, lo previsible es que Manzano comunique formalmente la fecha en la que da por concluido su trabajo, que empezó a primeros de agosto, una vez que los hermanos votaron en Cabildo Extraordinario que fuera él quien se encargara de una restauración necesaria a la luz de los informes del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), que certificaron, en resumen, que el profesor Arquillo se "extralimitó" y no dio cumplimiento a lo acordado en el contrato firmado. Como ha contado El Correo de Andalucía, la Hermandad ya tiene el informe jurídico de sus asesores legales pero será la nueva Junta de Gobierno la que decida si lleva o no a los tribunales al restaurador.

Hasta que no tome posesión formalmente la Junta de Gobierno que surja de las urnas del 30 de noviembre, es el actual equipo de gobierno el que rige las decisiones sobre la Hermandad

Por tanto, una vez Manzano traslade esta noche la fecha de conclusión de sus trabajos, la Junta debería convocarse para decidir el día de reposición al culto. ¿Pero qué Junta de Gobierno si la actual de facto sale a partir del domingo? En puridad, como explican fuentes de la Hermandad, aunque lo que votarán los hermanos el próximo domingo 30 es a un nuevo hermano mayor acompañado de su equipo de gobierno, hasta que no tome posesión formalmente es el actual equipo de gobierno el que rige las decisiones sobre la casa.

Imagen de la útima reunión de la Comisión de seguimiento de la restauración de la Macarena, celebrada el pasado 19 de noviembre. / Hermandad de la Macarena

Es decir, una vez que Manzano traslade la fecha en la que pone el punto final a su trabajo, es la Junta de Gobierno la que debe convocarse y decidir la fecha de regreso al culto de la Imagen que, como es precepto, debe ser trasladada al Palacio Arzobispal y esperar a su aprobación, un proceso que no suele demorarse pero sí que es obligatorio. El primer aniversario de la conmemoración de la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen, el próximo 3 de diciembre, sería una fecha redonda para el regreso de la Virgen si bien, oficialmente, la Hermandad no da por cerrado ningún día.

Son los últimos pasos para la vuelta pública de la Macarena para los fieles, una espera que se ha hecho muy larga para los miles y miles de hermanos que atesora una de las devociones más universales de la Iglesia.