La Macarena ya tiene el informe jurídico y decidirá tras las elecciones si lleva a los Arquillo a los tribunales

La Hermandad de la Macarena ya tiene el informe jurídico que le encargó a su asesoría legal días después de que estallara la polémica por la controvertida intervención ejecutada por el profesor Arquillo y su equipo, unos trabajos cuyos resultados dieron la vuelta al mundo. Según ha podido saber este medio de fuentes de la corporación, la Macarena ya tiene el informe jurídico sobre la mesa con la firma de su despacho de abogados.

A las puertas de un cambio de Junta de Gobierno, y según traslada un portavoz de la propia Hermandad, la Macarena habría decicido aparcar la decisión de qué hacer con los pasos que recomienda los asesores para que sea la nueva dirección de la corporación que surja de las elecciones la que lidere las acciones legales que caben ejecutarse ante una situación tan inédita como ejemplarizante en el caso de que se abriera un proceso jurídico. Fuentes de la hermandad hablan de un informe "muy sólido", apoyado, sin duda en las conclusiones aportadas, y transmitidas a los hermanos en el Cabildo Extraordinario, donde hablaron los profesionales del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y el propio Pedro Manzano.

Con todo, la Hermandad lo que ha hecho es que "antes de iniciar ningún tipo de actuación vía judicial" es solicitar, a través de la Universidad de Sevilla, de la Fundación de Investigación de la (FIUS), "un acto de conciliación con el profesor Arquillo". Fuentes de la Universidad informan que "oficialmente" no han recibido nada por parte de la Hermandad.

Cautela y respeto al proceso electoral del 30N

Es decir, lo que impera en este momento es la cautela y el lógico respeto a un proceso electoral para el que quedan apenas unos días.

Como adelantó El Correo de Andalucía, la Junta de Gobierno, que hasta este domingo preside José Antonio Fernández Cabrero, solicitó a finales de julio a sus asesores legales que estudiaran qué posibilidades había de emprender una vía legal, habida cuenta de que los informes del IAPH y el propio profesor Manzano, encargado de la restauración que está ya en su fase final, certificaron "reintegraciones posteriores en las cejas, alteraciones derivadas de limpiezas en las pestañas de los párpados inferiores y eliminación de parte de los estratos polícromos superficiales anteriores”. El resumen de los técnicos del IAPH, el centro de referencia en el tratamiento y conservación de obras de arte, es que lo realizado sobre la Virgen no fueron labores de conservación, que hubo una extralimitación en las tareas y que no hubo pruebas documentadas del trabajo realizado ni del proceso.

Es decir, en téminos contractuales, el profesor Arquillo no había dado cumplimiento al trabajo que se le había encomendado, sino que, por usar las palabras del IAPH, "se extralimitó". En concreto, la fórmula empleada por la Hermandad de la Macarena fue la de hacer el encargo al profesor Arquillo a través de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS). Firmó un contrato el 6 de junio, en el que figuraba Manuel Felipe Rosa Iglesias, como Vicerrector de Transferencia del Conocimiento y se especificaba que se podían desarrollar los trabajos hasta el 19 de junio.

En la literalidad del contrato se lee que el trabajo encargado constaba de "la realización, por parte de FIUS, de la actividad consistente en la Investigación científico-técnica y tratamiento conservador de las imágenes de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena para la entidad". Y se detalló quiénes serían los participantes del trabajo: "un grupo de trabajo, que será coordinado por Don David Arquillo Avilés, en calidad de Investigador Responsable del proyecto, profesor de la Facultad de Bellas Artes adscrito al Departamento de Pintura, y que estará integrado además por las siguientes personas, pertenecientes a su vez al cuerpo de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla: Dña. Elena Vázquez Jiménez, adscrita al Departamento de Pintura. Y en calidad de colaboradores externos intervendrán las siguientes personas: Don Francisco Arquillo Torres, catedrático de Conservación/Restauración de Obras de Arte, e Investigador Honorario de la Universidad de Sevilla. Y como asesores José Luis Pérez Rodríguez. Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Mónica Torres Carrasco, Concepción Jiménez González y Juan García León".