La Amargura y el Fondo Social Santa Ángela, una vocación de ayuda con más de 30 proyectos de entidades sociales

La Hermandad de la Amargura ha consolidado desde hace quince años un modelo de acción social estable, medible y sostenido en el tiempo. Lo ha hecho a través del Fondo Santa Ángela de la Cruz, una iniciativa nacida en 2011 que buscaba dar un cauce organizado y transparente al mandato de caridad recogido en sus reglas.

El Fondo surge "a raiz de unas propiedades donadas por un hermano. Y la Junta de Gobierno -explica Anibal Tovaruela, hermano mayor- decide vender esas propiedades y destinar esa inversión a este modelo concreto de acción social, independientemente del que ya viene hacienda la Diputación de Caridad de la cofradia".

A lo largo de este periodo, el Fondo Santa Ángela de la Cruz se ha convertido en un referente de ayuda directa a entidades que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad.

Una de las acciones sociales de la hermandad de la Amargura. / El Correo

"Con la voluntad de ampliar el campo de acción más allá de las ayudas puntuales, la idea era clara: crear un mecanismo anual, abierto a proyectos externos, que permitiera multiplicar el impacto social. De esta forma, la Hermandad de la Amargura pasó de asistir casos inmediatos a participar en programas estables gestionados por organizaciones especializadas, siguiendo un modelo profesionalizado de evaluación, concesión y seguimiento”, señala a este periódico Rafael Posada, diputado de Caridad.

Funcionamiento y criterios de selección

Cada año se abre una convocatoria dirigida a iniciativas centradas en la atención a personas en riesgo de exclusión social. La selección se realiza mediante un sistema de valoración que atiende a la justificación de las necesidades, la metodología prevista, los medios disponibles y el impacto esperado. Las entidades beneficiarias deben, además, presentar una memoria final que certifique el grado de cumplimiento de los objetivos.

El resultado, quince años después, es una red de colaboración que ha alcanzado a 31 proyectos y ha distribuido más de 119.000 euros en ayudas. Y, lo que es más revelador, ha permitido identificar más de 150 proyectos presentados en poco más de una década, un indicador inequívoco de la creciente necesidad social existente.

Un mapa de realidades vulnerables

Repasar la evolución del Fondo Santa Ángela es recorrer un mapa de realidades vulnerables que abarcan tanto Sevilla como otros puntos del mundo:

Personas mayores y soledad no deseada (Asociación Alameda).

(Asociación Alameda). Construcción de infraestructuras sanitarias en África (Fundación Candelaria, Malawi ). Mujeres víctimas de trata y prostitución (Casa Dámaris – Adoratrices).

(Fundación Candelaria, ). Mujeres víctimas de y (Casa Dámaris – Adoratrices). Reclusos en proceso de reinserción (Prolibertas, Zaqueo).

(Prolibertas, Zaqueo). Familias sin recursos y jóvenes de barrios deprimidos (Fundación SAFA, Desal, Brotes).

Personas con discapacidad o necesidades educativas específicas (Down Sevilla, Autismo Sevilla, Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin).

o necesidades educativas específicas (Down Sevilla, Autismo Sevilla, Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin). Programas de intervención con jóvenes en riesgo (Fundación Depaul, Asociación Juvenil Aldaba).

Atención a pacientes con enfermedades graves (Asociación ELA Andalucía , ANDEX).

, ANDEX). Acción internacional educativa en Angola (Fundación Espínola Solidaria).

La amplitud de los colectivos atendidos demuestra la flexibilidad del Fondo para adaptarse a problemáticas emergentes: desde la urgencia social provocada por la pandemia de 2020 -cuando financió el envasado de menús del comedor de San Juan de Dios- hasta los nuevos modelos de intervención comunitaria en barrios con alta exclusión.

Última convocatoria: proyectos 2024

La última convocatoria mantiene la línea de diversidad y atención a necesidades estructurales. En 2024 se han apoyado proyectos como:

El Hogar de Nazaret , centrado en madres migrantes con menores a cargo.

, centrado en madres migrantes con menores a cargo. La Fundación Espínola Solidaria , con un programa de acceso a libros de texto en Angola .

, con un programa de acceso a libros de texto en . El Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin , destinado a la renovación tecnológica para terapias infantiles.

, destinado a la renovación tecnológica para terapias infantiles. La Asociación ELA Andalucía, mediante un programa de terapias respiratorias domiciliarias y formación a cuidadores.

Son iniciativas que, en su conjunto, abordan tanto la vulnerabilidad económica como la sanitaria, educativa y afectiva.

La convocatoria de 2025 se encuentra abierta hasta el 31 de diciembr, pudiendose consultar en la pagina web de la hermandad www.amargura.org.

Más allá de estos datos relativos al Fondo Santa Ángela la Hermandad de la Amargura está implicada en otras actividades de acción social de su Diputación de Caridad. La cofradia del Domingo de Ramos participa de forma activa en el Economato del Casco Antiguo, al igual que otras cofradías del centro historico. También financian un aula interactiva del Centro de Estimulación Cristo del Buen Fin.

Esta Bolsa de Caridad se financia con el 15% de las cuotas que ingresan los hermanos. El comedor social de la Orden de Malta tambien recibe ayudas directas, además de aportar a 30 voluntarios. La Fundación Gerón para asistencia a mayores el Hospital de San Juan de Dios de la calle Sagasta o el mantenimiento de una Beca en el seminario diocesano son otras de las acciones solidarias de la Hermandad.