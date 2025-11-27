Última hora de la Macarena: La Virgen podrá ser repuesta al culto para el puente de diciembre

El restaurador Pedro Manzano no es un hombre de urgencias, tampoco de un perfil que se deje llevar por la presión. Por eso, en la reunión de la Comisión de Seguimiento de la restauración, en la que participaron los miembros de la Junta de Gobierno actual y profesionales de Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, trasladó la realidad de sus trabajos con firmeza: todavía quedan los últimos flecos, según fuentes de la Hermandad de la Macarena, si bien estas mismas voces trasladan una expresión largamente deseada: "La Virgen ya es la Virgen".

En sus palabras, el restaurador habla de que la Virgen podría ser repuesta al culto "entre la primera y la segunda semana de diciembre, con mayor probabilidad en los primeros días de la segunda semana de diciembre". Fuentes de la corporación acercan un poco más la fecha: la Esperanza podría ser vista de nuevo por los fieles para el Puente de Diciembre en torno al día de la Inmaculada. Se descarta por completo que regrese a la Basílica para el primer aniversario de la Rosa de Oro.

La Junta de Gobierno debe trasladar la fecha al Palacio Arzobispal

A partir de la propuesta de Manzano, la Junta de Gobierno (la actual en tanto no tome posesión oficial la nueva dirección que surgirá de las elecciones) procederá a fijar una fecha que debe trasladar al Palacio Arzobispal a la espera de su aprobación. Un trámite que no debe alargarse pero que es preceptivo según las normas eclesiásticas.

La Esperanza fue retirada al culto el pasado 12 de agosto, fecha de inicio del tratamiento de anoxia previo a la intervención que ha llevado a cabo Manzano. Desde entonces, han pasado 106 días en los que de manera puntual, la corporación ha comunicado paso a paso los detalles de este trabajo.

La Virgen ya es la Virgen

Transparencia y pedagogía, las claves del trabajo de Pedro Manzano

Si la crisis de la intervención del profesor Arquillo y las repetidas actuaciones de urgencia fue controvertida, entre otras cosas, por la opacidad y falta de información a los hermanos sobre los trabajos que se estaban realizando, desde que Manzano se hizo cargo de la restauración, la tónica ha sido la transparencia y la pedagogía en unas labores necesarias para devolver a la Macarena su mirada.

Quienes han visto el resultado del trabajo de Manzano cuentan que la expresión de la mirada de la talla ha vuelto a ser la original. De hecho, como detalla el restaurador en el vídeo en el que informa de estas últimas labores explica que la mirada de la imagen ha recuperado la expresión "anterior a la intervención de 2012". Entonces fue el profesor Arquillo el encargado de realizar esos trabajos.

Cabe recordar que, como adelantó El Correo de Andalucía, La Macarena ya tiene el informe jurídico que solicitó a sus asesores legales donde se determinaba los pasos que podría seguir la Hermandad contra los Arquillo habida cuenta de que como el IAPH certificó Arquillo se "extralimitó" respecto a las tareas contratadas a través de la Universidad de Sevilla. Será en todo caso la nueva Junta de Gobierno -la que encabece José Luis Notario, Fernando Fernández Cabezuelo o Pedro García- la que tome la decisión de llevar o no a los restauradores a los tribunales. Una decisión tan inédita como ejemplarizante en lo que a la protección y conservación del patrimonio se refiere.