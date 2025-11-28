Cuando la Macarena de Sevilla fue intercambiada por un reloj: la tenía un italiano que viajaba a 'Las Indias'

La Macarena de Sevilla se ha convertido en una de las imágenes más veneradas y admiradas de la capital hispalense, con una especial relevancia durante la estación de penitencia de la Hermandad de la Esperanza Macarena en la Madrugá del Viernes Santo. Así, no hay sevillano y visitante que no conozca a esta dolorosa de candelero, pero lo que no muchos saben es cómo acabó esta talla en la cofradía sevillana.

De María Santísima de la Esperanza Macarena Coronada, nombre completo de 'La Macarena', se conoce que fue tallada en el siglo XVII, pero el autor de esta imagen se mantiene desconocido a día de hoy.

La leyenda del italiano que llegó a Sevilla camino de Las Indias

Todo esto ha llevado a toda clase de historias que se han extendido con el paso de los años por toda la geografía andaluza. Y entre todas ellas, destaca la que asegura que la Virgen acabó en mano de la cofradía sevillana al ser cambiada por un reloj.

Tal y como narra la leyenda, todo comenzó cuando un turista italiano llegó a Sevilla para embarcarse en un viaje a 'Las Indias'. Sin embargo, antes de poder viajar, el hombre enfermó y tuvo que ser ingresado en el hospital de las Cinco Llagas, donde acabó falleciendo.

El hallazgo de la misteriosa talla de Sevilla en una maleta olvidada

Tras su muerte, descubrieron que este hombre no tenía testamento alguno ni ningún familiar o ser querido que reclamara su cuerpo y sus pertenencias, por lo que desde el hospital decidieron guardar un tiempo prudencial por si aparecía cualquier persona preguntando por él.

Sin embargo, cuando pasaron los meses sin señal de ningún conocido del italiano, el hospital decidió apropiarse de las pertenencias del turista y abrir la maleta con la que había llegado a Sevilla.

Fieles y curiosos ante la Virgen Macarena de Sevilla / Julio Muñoz / EFE

La Hermandad de Sevilla interesada en adquirir una Virgen para su templo

Cuál fue la sorpresa de los trabajadores del hospital cuando descubrieron que en el interior de esta maleta se encontraban la cara y las manos de una Virgen. Pero como en la capilla del sanatorio no contaban con sitio para más imágenes, decidieron guardar esta talla en un armario a pesar de su exquisita belleza.

A su vez, existía una hermandad en Sevilla, localizada en el templo de San Basilio, interesada en comprar una imagen de la Virgen. Tras enterarse de que el hospital tenía esta talla guardada, decidieron acudir al lugar para intentar adquirirla.

El insólito intercambio: un reloj a cambio de la futura Virgen más venerada

Al saber de que el hospital necesitaba un reloj con campanas, la cofradía le hizo una oferta: cambiar la Virgen que tenían guardada sin darle uso por un reloj como el que necesitaban.

El sanatorio no lo dudó y aceptó el trueque. Sin saberlo, acababan de dar el paso definitivo para que una imagen que se encontraba guardada cogiendo polvo se convirtiera en la talla más veneradade toda Sevilla.