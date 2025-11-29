"Yo voto, soy macareno": así acuden a las urnas los hermanos para una nueva etapa en la que piden "transparencia"

Tras la controvertida intervención de la imagen de Esperanza Macarena por parte de los Arquillo y el fuerte malestar entre los hermanos que se expresó en la calle en una protesta inédita, las elecciones que afronta este domingo la Hermandad adquiere una relevancia mayor a la de cualquier fecha anterior. En este contexto, muchos de los hermanos macarenos reclaman una nueva etapa marcada por la transparencia, la comunicación abierta y la rendición de cuentas de la Junta de Gobierno de la Macarena. De fondo está la necesidad de reconstruir la confianza tras lo ocurrido, de restaurar también -desde el gobierno de la Hermandad- la credibilidad, el diálogo y el vínculo espiritual entre la Hermandad y sus miembros.

Tres candidatos, José Luis Notario, Fernando Fernández Cabezuelo y Pedro García, compiten para ser Hermano Mayor en una jornada histórica para los casi 15.000 hermanos que se vive por primera vez sin la Esperanza en su camarín. La fecha de regreso, según ha comunicado Pedro Manzano, el restaurador que se ha hecho cargo de estos trabajos, será en torno al puente de diciembre.

En este clima de reflexión y deseo de renovación, El Correo de Andalucía ha conversado con una generación joven de macarenos que vive ser hermano con intensidad y sentido crítico. Para ellos, el futuro pasa por una institución más participativa, cercana y abierta, donde la voz de los hermanos -especialmente de quienes representan el relevo natural- tenga un peso real. Aspiran a una Hermandad que combine respeto por la tradición con una gestión moderna, transparente y dialogante; que cuide su patrimonio espiritual y artístico, pero también el humano, atendiendo a quienes se sienten parte viva de la corporación.

Participan en este reportaje, Sergio Morante, periodista de Canal Sur Televisión, Virgilio Hidalgo, estudiante de Restauración y Conservación del Patrimonio de la Universidad de Sevilla, Esperanza Macarena Jiménez, estudiante de Enfermería y Francisco Jesús Martín, farmacéutico.

Hemos aprendido que no se pueden dejar las cosas a determinados profesionales por tradición, por costumbre, porque lo hizo bien un día..., sino que hay que valorar y calibrar a los profesionales continuamente. Sergio Morante — Periodista

PREGUNTA. Tras todo lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses, especialmente todo lo relacionado con la restauración y comunicación interna, ¿qué crees que la Hermandad debe aprender de este proceso para salir fortalecida?

Sergio Morante. Por supuesto que sí, yo creo que ya hemos aprendido, hemos aprendido que podemos perder el patrimonio más importante que tenemos los hermanos de un día para otro. Por otro lado, hemos aprendido que no se pueden dejar las cosas a determinados profesionales por tradición, por costumbre, porque lo hizo bien un día..., sino que hay que valorar y calibrar a los profesionales continuamente.

Francisco Jesús Martín. La Hermandad debe aprender que a la hora de una restauración o cualquier decisión que se tome debe contar con el apoyo de los hermanos y siempre con la verdad. Desde primera hora la restauración de la Virgen se vendió como unas labores de mantenimiento y conservación, finalmente se ha hecho una remodelación de la talla de la Virgen.

La Hermandad debe aprender a ser más transparente, porque en todo momento se ha intentado tergiversar el tema, ocultar un montón de cosas Esperanza Macarena Fernández — Estudiante de Enfermería de la Universidad de Sevilla

Esperanza Macarena Fernández. Creo que debe aprender a ser más transparente, aunque dijeron en Cabildo que habían sido transparentes, desde mi punto de vista no percibo que sea de esa manera porque en todo momento se ha intentado tergiversar el tema, ocultar un montón de cosas y considero que no han sido lo suficientemente claros, tanto con los hermanos, como en general, pero concretamente con los hermanos.

Virgilio Hidalgo. Sobre todo cercanía y transparencia con los hermanos, en el primer momento que le ocurra algo a la Hermandad se nos informe a los hermanos y no se escondan detrás. No me vale que no haya transparencia, ni tampoco cercanía. La Junta de Gobierno son quince personas que dirigen la Hermandad, pero la conformamos todos.

PREGUNTA. ¿Qué mecanismos o espacios de participación necesitan los hermanos para sentirse escuchados y para que las decisiones importantes se vivan con más claridad y menos confusión?

Sergio Morante. Yo siempre he sentido que los hermanos estábamos escuchados. En el momento en el que tú necesitabas hacer una consulta, una reclamación o hacer cualquier pregunta, estaba la Junta de Gobierno para hacerla. Es cierto que hay veces que lo hemos visto más inaccesible... ¿Que estaría bien colegiar un órgano específico para eso? Por supuesto que sí, porque ya somos 17.000 personas las que estamos vinculadas a la hermandad y, evidentemente, ya no es un tú a tú, ya necesitas algo más elaborado.

Esperanza Macarena Fernández. Pues no sé si la opción son más cabildos, porque sinceramente después no vamos a la mitad de los cabildos, pero a lo mejor puede ser una buena opción más cabildos porque a la hora de los ruegos y preguntas sí que que el hermano es libre de expresarse de cara a la Junta.

Echo en falta cercanía y que se nos escuche, siento que ha sido una Junta que no ha sabido escucharnos Virgilio Hidalgo — Estudiante de Restauración y Patrimonio

Virgilio Hidalgo. Cercanía y que se nos escuche, siento que ha sido una Junta que no ha sabido escucharnos y han tomado decisiones las cuales han desembocado en lo que ha acabado pasando.

PREGUNTA. Mirando más allá de la situación actual, ¿cómo imaginas la Hermandad dentro de cinco años y qué papel te gustaría que desempeñarán los hermanos de su perfil dentro de la Hermandad?

Sergio Morante. A mí me gustaría ver más hermandad, que en los últimos tiempos se ha notado que falta. Ver ataques entre hermanos en redes sociales no nos gusta ninguno porque, en el momento en el que te colocas el antifaz o en el momento en el que te colocas el costal, estás codo con codo con alguien que ahora te enteras que te ha estado poniendo verde en redes sociales, hablando mal de ti e incluso cuestionándote como hermano. Entonces creo que necesitamos más espíritu de hermandad.

Pienso que la imagen hay que acercarla, que nos dejan estar cerca de la Virgen. Si la Macarena es lo que es hoy en día es porque en su momento fue una imagen de barrio Francisco Javier Martín — Farmacéutico

Francisco Jesús Martín. Pienso que la imagen hay que acercarla, que nos dejan estar cerca de la Virgen. Si la Macarena es lo que es hoy en día es porque en su momento fue una imagen de barrio. Que no se nos echen las bullas, se nos escuchen y, por supuesto, que no haya barreras entre el devoto y la imagen.

Esperanza Macarena Fernández. Me gustaría disfrutar de la estación de penitencia que llevo muchos años sin disfrutarla, de hecho este año próximo, si Dios quiere, no creo que salga porque llevo 3 o 4 años sin disfrutar realmente la Madrugá. Por eso, por ir corriendo, por ir sin disfrutar, sin poder rezar a un Padre Nuestro en todas las horas que estamos en la calle. Y eso sí que me gustaría que se cambiara y mejorara.

Virgilio Hidalgo. Espero que sea cercana, transparente sin pelos en la lengua, que todo lo que ocurra se nos comunique, una Hermandad abierta. Muchos hermanos sentimos que la Hermandad se ha cerrado y siempre ha sido abierta para todos los devotos, sevillanos… La Macarena es universal, tiene que estar siempre para todos.

Con el escrutinio de la noche del domingo, la Hermandad iniciará una nueva etapa en la que el nivel de participación de los hermanos y la capacidad de la Junta elegida para responder a las demandas internas se convertirán en indicadores clave del clima que se abre tras meses de tensión. El resultado de estas elecciones será, en definitiva, el primer paso para definir cómo quiere avanzar la Hermandad de la Macarena en los próximos años.