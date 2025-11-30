Fernando Fernández Cabezuelo se convierte en el nuevo hermano mayor de la Macarena

Los hermanos y hermanas de la Macarena han expresado su voluntad: Fernando Fernández Cabezuelo será el nuevo hermano mayor de la corporación. Con una participación multitudinaria e histórica, en la que 5.295 hermanos han ejercido su derecho al voto, la candidatura representada por Cabezuelo se ha llevado la victoria con 2.295 votos. En segundo lugar, se ha ubicado la candidatura de Pedro Ignacio García Rivero, con 1.623 votos y, en tercera posición, ha quedado la candidatura de José Luis Notario Rocha, con 1.322 votos.

Con la gran ausencia de la virgen, que por su restauración no está expuesta al culto, los macarenos han ejercido su derecho al voto durante una jornada dominical marcada por la incertidumbre que siempre generan unas elecciones en el seno de una hermandad. Desde primera hora de la jornada se han formado largas colas para votar en el atrio de la basílica, que ha estado abierto desde las 10:00 a las 20:00 horas.

Antes de pasar por la urna, la elección estaba entre tres nombres: Fernando Fernández Cabezuelo, Pedro García y José Luis Notario. Uno de ellos, Cabezuelo, será quien tome a partir de ahora las riendas de la corporación tras un año convulso que se ha visto marcado, en gran medida, por la polémica intervención a la talla de la virgen que ha derivado en su posterior restauración. Quizás por eso, estas elecciones han generado un gran interés entre los hermanos y hermanas con derecho a voto.

Las elecciones de la Macarena son una de las citas electorales más numerosas de la vida cofrade en Sevilla: como informan fuentes de la Macarena en una nota, tenían derecho a votar un total de 13.969 hermanos. Tal ha sido la expectación, que cientos de hermanos se apostaron a las puertas de la Basílica, una vez terminada la votación y cerrado el atrio, esperando con ansia conocer el resultado de la votación.

¿Quién es Fernando Fernández Cabezuelo?

El nuevo hermano mayor de la Macarena proviene de una larga saga de macarenos y uno de los primeros en hacer pública su intención de ser candidato. Hace dos años ya que Fernando Fernández Cabezuelo (Sevilla, 1961) tomó la decisión de presentarse a hermano mayor de la Hermandad de la Macarena.

Pese a que hace tiempo que decidió que convertirse en hermano mayor iba a ser su reto, no hizo oficial su candidatura hasta el mes de julio, poco antes del cabildo sobre la restauración de la Virgen. De hecho, ese día estuvo en la cola saludando a muchos que, probablemente, le han votado y prestado su confianza este domingo. Este macareno aseguró en su momento que dio el paso empujado por muchos que, como él, querían cambiar el rumbo de la Hermandad.

Cabezuelo proviene de una larga familia de macarenos. El aspirante a dirigir la corporación asegura que en su árbol genealógico puede encontrar hasta ocho generaciones de hermanos de la corporación que, como él, han rezado a la Virgen. Entre ellos está su padre, que ahora tiene 92 años y que le pregunta constantemente por cuándo volverá la Esperanza a su camarín para poder ir a rezar juntos.

Entre las propuestas que ha presentado en su candidatura destacan las siguientes:

Revisión completa de ambas Imágenes en el I.A.P.H., como se hizo recientemente con la Virgen de la Esperanza.

Implantación de un Plan de Conservación Preventiva con seguimiento y mantenimiento continuado.

Informe técnico anual sobre el estado de conservación, presentado al Cabildo y publicado para todos los hermanos.

Nuevas medidas para garantizar la seguridad en traslados, subidas y bajadas de las Imágenes.

Revisión de los sistemas contraincendios

Pese a que en un principio se rumoreó que estaba en contra de la restauración de la talla tras la polémica intervención del profesor Francisco Arquillo, Cabezuelo ha defendido que votó a favor de la restauración de la Macarena. "Estuve ahí al lado de la Junta de Gobierno, aunque no estuviera de acuerdo en la gestión", reiteró en declaraciones a El Correo de Andalucía. Así, señala que "la Virgen tiene que volver cuanto antes, pero sin prisa y que venga y que vuelva como ella es".

Ahora Cabezuelo tiene en sus manos el rumbo de la Hermandad. Aunque se estrena como hermano mayor, ya formó parte de la Junta de Gobierno de la corporación entre 2009 y 2017 y lidera una lista "compuesta por jóvenes, por mujeres y por gente con experiencia". Aun así, detalla que su proyecto no está redactado solo por los suyos, sino que en él han colaborado "más de 400 hermanos".