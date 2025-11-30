Fernando Fernández Cabezuelo, la voz crítica que reclama el cambio de rumbo en la Hermandad de la Macarena

Hace dos años que Fernando Fernández Cabezuelo (Sevilla, 1961) tomó la decisión de presentarse a hermano mayor de la Hermandad de la Macarena. Este domingo se enfrenta a las urnas en las que competirá contra José Luis Notario y Pedro García Rivero por dirigir la principal corporación de la ciudad. Después de meses de actos, este empresario agro sabrá si su nombre es el elegido para encabezar La Macarena.

Pese a que hace tiempo que decidió que este iba a ser su reto, no hizo oficial su candidatura hasta el mes de julio, poco antes del cabildo sobre la restauración de la Virgen. De hecho, ese día estuvo en la cola saludando a muchos de los hermanos que podrían votarle este domingo. Este macareno explica que dio el paso empujado por muchos que, como él, querían cambiar el rumbo de la Hermandad.

Cabezuelo proviene de una larga familia de macarenos. El aspirante a dirigir la corporación asegura que en su árbol genealógico puede encontrar hasta ocho generaciones de hermanos de la corporación que, como él, han rezado a la Virgen. Entre ellos está su padre, que ahora tiene 92 años y que le pregunta constantemente por cuándo volverá la Esperanza a su camarín para poder ir a rezar juntos.

Su voto a favor de la restauración

Estos están siendo meses complicados para el aspirante. La ausencia de la Virgen, cuya fecha de vuelta no está aún confirmada, se le está haciendo difícil: "Desde mi cuna me enseñaron a quererla". Así, lamenta a este periódico como hasta cuatro personas muy queridas de la Hermandad "no se han podido despedir". "Tengo muchas vivencias donde está claro de que la Virgen intercede", sostiene.

Pese a los rumores, que le sitúan en contra de la restauración de la Dolorosa que ultima ya el conservador Pedro Manzano, el candidato asegura que votó a favor de la restauración de la Macarena. "Estuve ahí al lado de la Junta de Gobierno, aunque no estuviera de acuerdo en la gestión", defiende en declaraciones a El Correo de Andalucía. Así, señala que "la Virgen tiene que volver cuanto antes, pero sin prisa y que venga y que vuelva como ella es".

Ahora Cabezuelo presenta un proyecto de ruptura con respecto a la línea que sigue la Hermandad en la actualidad. El candidato ya formó parte de la Junta de Gobierno de la corporación entre 2009 y 2017 y lidera una lista "compuesta por jóvenes, por mujeres y por gente con experiencia". Aun así, detalla que su proyecto no está redactado solo por los suyos, sino que en él han colaborado "más de 400 hermanos".

Principales propuestas

Cabezuelo sabe lo que es supervisar trabajos de mantenimiento de la Dolorosa. Ya vivió algo similar en 2012 como oficial de Junta junto a Manolo García, cuando el profesor Francisco Arquillo restauró a la Virgen. Entonces, el ahora aspirante recuerda como visitaba a la Esperanza de forma constante. "Estaba pendiente de todo lo que se le hacía a la Virgen", señala para aclarar que "cualquier cosa rara, lo hubiera parado".

En materia patrimonial, el candidato propone recuperar el manto antiguo de la Virgen. La pieza, de estilo modernista fue diseñada por Juan Manuel Rodríguez Ojeda y realizada por Elisa Rivera Dalvi en 1881. Sin embargo, en los años 60 fue desmontada para crear un paño mortuorio para la Hermandad. Además, también esperan rescatar la túnica "de los cuernos de la abundancia" para el Señor de la Sentencia, para la que ya tiene donante.

La misión de la Esperanza de Triana ha inspirado a Cabezuelo que no duda en confirmar que su equipo trabajará porque una Misión de la Esperanza Macarena sea realidad. Aun así, promueve que el núcleo de los hermanos debe ser lo primero y que tras ellos van los feligreses: "Vamos a coger al hermano, lo vamos a atender, lo vamos a escuchar, se va a sentir querido y vamos a ver sus necesidades para derivarlo a un proyecto o a otro".