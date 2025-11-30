José Luis Notario, el defensor del modelo actual de la Hermandad de la Macarena que plantea una reforma desde dentro

José Luis Notario (Sevilla, 1972) es un afortunado. El candidato a hermano mayor de la Hermandad de la Macarena es el actual consiliario tercero de la corporación y es de los pocos sevillanos que puede ver a la Virgen de la Esperanza, que en estos momentos restaura el conservador Pedro Manzano. El aspirante asegura que se presenta para ganar en las elecciones que se celebrarán el este domingo.

Notario fue el primero de los tres aspirantes en formalizar su candidatura al terminar la última Madrugá. Sin duda, su participación en la toma de decisiones de la actual Junta de Gobierno marca su camino hacia las urnas. Es la mano derecha del actual hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, y mantiene una línea continuista, aunque se compromete a evolucionar y cambiar aquello que no funciona.

Estos días ha sido habitual ver a Notario en los alrededores de la Basílica con su traje de chaqueta. Entrevistas, encuentros con hermanos o visitas a distintas actividades que se celebran en la Hermandad. Allí pide paciencia a todo el que le pregunta las palabras clave: ¿cuándo volverá la Virgen? Así, asegura que "está deseando volver para que todos la veamos y va a tardar muy poquito, muy poquito".

Testigo de la restauración de la Virgen

En su libro de familia no hay tantos apellidos macarenos como en el de otros aspirantes: "Ninguno de los 15 tenemos los ocho apellidos macarenos". Sin embargo, en vez de ver esta situación como un punto débil, Notario considera que esto es algo que les da valor. "Lo llevamos muy a gala", sostiene para indicar que su lista puede representar a todos los hermanos de la Macarena, a los de todos los días y a los de la Madrugá.

El actual consiliario es de las pocas personas que sabe con exactitud qué ocurrió en la noche del 20 al 21 de junio, antes de que la Virgen de la Macarena sorprendiera a todos con una mirada que no era la suya. Según subraya a El Correo de Andalucía, "la Virgen que se dejó a las 6:00 no es la misma con la que se abrió la Basílica" y apunta a un fallo en el pegamento de las pestañas como principal motivo del problema.

En su proyecto de hermandad hay líneas continuistas, a diferencia de otros oficiales, Notario no ha abandonado la Junta de Gobierno. El aspirante lleva 12 años en la dirección de la corporación macarena, donde ha ocupado los cargos de mayordomo del Rosario, mayordomo de la Esperanza, fiscal y consiliario tercero. Ahora propone evolucionar el actual modelo de hermandad para avanzarlo y mejorarlo.

Patrimonio y caridad

Han sido cinco meses en los que el candidato a hermano mayor ha aprendido mucho sobre la corporación macarena. Aunque lamenta que el patrimonio sigue siendo el primer tema de conversación en los alrededores del Arco y del atrio. En su discurso defiende las acciones de la actual Junta de Gobierno y recuerda que en los últimos ocho años se han llevado a cabo más de 70 actuaciones patrimoniales y han invertido más de 1.600.000 euros.

Entre sus principales propuestas está recuperar el palio rojo, "el gran proyecto estrella", de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Así, se propone como objetivo temporal 2030, que coincide con el centenario del fallecimiento del artista. Además, en su proyecto patrimonial contempla enriquecer el ajuar diario de la Virgen con la creación de dos nuevos mantos de camarín. Además, propone revisar todos los proyectos para restaurar aquellos que lo necesiten.

Inspirado por la Misión de la Esperanza de Triana, el candidato continuista aboga también porque la Macarena desarrolle una misión "permanente" en el Polígono Norte. Además, aboga por colaborar de forma estrecha con las parroquias del Distrito Macarena y la Corona Norte, a las que irán voluntarios de la corporación para "escuchar" y estar al servicio de lo que estas y sus feligreses necesiten en materia de asistencia social.