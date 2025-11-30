Largas colas a las puertas de la Basílica de la Macarena para elegir a su hermano mayor

Desde primera hora de este domingo muchos hermanos de la Macarena ya aguardaban cola a las puertas de la Basílica para ejercer su derecho al voto. Esta jornada es de gran importancia para la corporación, ya que se decidirá su futuro más reciente con la elección de su nuevo hermano mayor. Las filas han ocupado buena parte de la plaza anexa al templo, pese a que los pronósticos auguran lluvia.

Tres nombres están sobre la mesa: Fernando Fernández Cabezuelo, Pedro García y José Luis Notario. Uno de ellos tomará las riendas de la corporación tras un año convulso que se ha visto marcado, en gran medida, por la polémica intervención a la talla de la virgen que ha derivado en su posterior restauración.

Los hermanos de la Macarena esperan a las puertas de la Basílica para poder votar / Rocío Soler Coll

Este domingo, los macarenos votarán sin que su virgen esté expuesta al culto, aunque se espera que en breve ya pueda volver a ser admirada por sus devotos. La votación se ha abierto a las 10:00 horas y permanecerá en horario continuo hasta las 20:00, momento en el que se cerrarán las puertas del atrio de la Basílica y sólo podrán votar los que estén esperando su turno para hacerlo.

Las elecciones de la Macarena son una de las citas electorales más numerosas de la vida cofrade en Sevilla: como informan fuentes de la Macarena en una nota, podrán ejercer su derecho a voto los hermanos y hermanas mayores de edad y con al menos un año de antigüedad en la Hermandad. Bajo estos requisitos, los hermanos y hermanas con derecho a voto serán 13.969.