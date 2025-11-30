Pedro García, el candidato que pide consenso ante la fractura interna de la Hermandad de la Macarena

Pedro Ignacio García (Sevilla, 1965) es hermano de la Hermandad de la Macarena desde la cuna, pero nunca se vio aspirando a ocupar la vara dorada. Cornetín de los Armaos en su juventud y miembro de la junta de Gobierno durante doce años consecutivos (2001-2013), su trayectoria lo situaba en una segunda línea discreta. Sin embargo, el clima de "tensión" y "fractura" que ha marcado el último año de la corporación lo empujó a dar un paso inesperado: presentarse a hermano mayor. Una candidatura que define como “alternativa” y cuyo eje, insiste, es el consenso.

García se estrena como candidato bajo el lema Vuelta a la Esperanza, una fórmula que hace referencia al inminente retorno de la Virgen al culto tras la desafortunada intervención del pasado junio, episodio que abrió una de las crisis más profundas en la historia de la hermandad. Pero el mensaje apunta también al estado anímico de una corporación que, en su opinión, vive “tensiones” y una “falta de unidad” que deben ser afrontadas sin estridencias. Ni continuismo ni ruptura, resume: una hoja de ruta que rescate lo acertado de gestiones anteriores y rectifique lo que, considera, ha erosionado el clima interno.

Sobre el fatídico 21 de junio evita cargar las tintas, pero sí subraya que la reacción de la actual junta de gobierno tras la restauración del profesor Arquillo no estuvo a la altura. Señala que la Junta entró en “shock”, según reconoció el propio hermano mayor, y que ese bloqueo impidió tomar decisiones ágiles que rebajaran la tensión. A su juicio, la situación se agravó por la falta de control en los primeros días, y solo empezó a encauzarse cuando se planteó un cabildo de restauración con asesoramiento del IAPH y del restaurador Pedro Manzano.

Patrimonio y caridad

García rechaza tajantemente que su proyecto sea continuista —“ni yo ni mi equipo formamos parte de la Junta actual”, recuerda—, pero tampoco se alinea con una visión demoladora de la gestión precedente. Reconoce avances y decisiones acertadas, aunque cuestiona otras, especialmente aquellas que, afirma, han “distanciado” a la Virgen del fervor popular durante cultos y salidas. Defiende medidas de seguridad razonables, pero acompañadas de un contacto real con los devotos.

En materia de patrimonio, apuesta por la contención. Prioriza la conservación y restauración del acervo existente y critica los compromisos grandilocuentes sin respaldo económico. Reprocha que se planteen proyectos como un nuevo palio financiado mediante suscripciones populares —“un gobernante serio no puede basarse en eso”, dice— y propone en cambio iniciar un estudio a largo plazo para un futuro palio, preparado con tiempo y consenso, y que solo se ejecute cuando sea realmente necesario.

En la vertiente asistencial, García pretende reforzar lo que ya está en marcha y darlo a conocer. Recuerda que la hermandad atiende semanalmente a reclusos, mantiene programas de acogida para más de 400 familias y desarrolla acciones de acompañamiento a mayores. A partir de esa base, plantea crear un centro de día para hermanos de edad avanzada y ampliar la presencia en barrios vulnerables del entorno, como el Polígono Norte.

"Salir de nazareno es un derecho y un deber de los hermanos"

Respecto a la estación de penitencia, admite que el discurrir del cuerpo de nazarenos se ha vuelto “casi insoportable” por la densidad, aunque descarta limitar la participación: "salir de nazareno es un derecho y un deber de los hermanos". Aboga por ordenar la cofradía mediante acuerdos con las hermandades de la Madrugada.

García, que define la Hermandad como su “familia” y una constante en su vida, encara las elecciones del 30 de noviembre con un mensaje inequívoco: reconstruir la unidad interna. Su propuesta, afirma, aspira a devolver a la corporación la serenidad perdida y una esperanza que, para él, va mucho más allá del lema de campaña.