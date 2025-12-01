El arzobispo de Sevilla, tras las elecciones de la Hermandad de la Macarena: "La Virgen quiere que sus hijos estén unidos"

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, confía en que vuelva la unidad a la Hermandad de la Macarena después de las elecciones. Fernando Fernández Cabezuelo ha sido elegido como hermano mayor de la corporación este domingo tras un tenso proceso electoral marcado por los fallidos trabajos de conservación de la Dolorosa y su ausencia por su nueva restauración. Ahora, el representante de la Iglesia espera que todo vuelva a la normalidad.

En declaraciones a los medios de comunicación durante el anuncio de las reformas del Convento de Santa Inés, el responsable de la Archidiócesis ha puesto la mirada en el "futuro". "María Santísima de la Esperanza Macarena, lo que quiere ahora es que trabajemos en la verdad y en el bien", ha subrayado Saiz Meneses, que también ha señalado que cree que ese es "el deseo de los tres candidatos".

Saiz Meneses tiene una debilidad por esta Hermandad que viene de antes de que fuera elegido como representante de la Iglesia en Sevilla, cuando fue elegido para presidir un culto en la corporación macarena. Así, ha asegurado que "lo que quiere la Esperanza Macarena que sus hijos macarenos estén unidos y trabajen por los más pobres y se formen bien y tengan una espiritualidad seria y profunda".

Con la vista en la vuelta

"No son enemigos que se van a atacar, son hermanos", ha defendido sobre las tres candidaturas que han presentado su propuesta para dirigir la Hermandad. Así, ha señalado que "hay personas que tienen inquietud de servir a la Hermandad". Por ello, ha manifestado que el proceso electoral se ha desarrollado, "con nobleza y con fraternidad", Ahora, según el arzobispo, es tiempo de "hacer piña y estar unidos, a colaborar y adelante".

Tras la polémica restauración de los profesores Arquillo, Saiz Meneses recordó en sus redes sociales unas palabras de Alexander Pope para subrayar que "errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios". Ya entonces, defendió que "María Santísima de la Esperanza Macarena nos quiere unidos, como hermanos, como hijos suyos, mirando al futuro, caminando en la verdad y el bien".

El arzobispo también ha mostrado sus ganas porque la Virgen vuelva a estar expuesta al público tras los trabajos de restauración del conservador Pedro Manzano. "Yo tengo muchas ganas, como todos los sevillanos, de ver a la Macarena y de rezar", ha destacado Monseñor. Además, ha puesto el foco sobre la celebración del primer aniversario de la Rosa de Oro, que trajo Monseñor Edgar Peña Parra el 3 de diciembre de 2024.