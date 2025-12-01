El arzobispo de Sevilla, tras las elecciones de la Hermandad de la Macarena: "La Virgen quiere que sus hijos estén unidos"
El representante de la Iglesia en Sevilla pone la mirada en el "futuro" y pide a todos los candidatos que trabajen "en la verdad y en el bien"
El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, confía en que vuelva la unidad a la Hermandad de la Macarena después de las elecciones. Fernando Fernández Cabezuelo ha sido elegido como hermano mayor de la corporación este domingo tras un tenso proceso electoral marcado por los fallidos trabajos de conservación de la Dolorosa y su ausencia por su nueva restauración. Ahora, el representante de la Iglesia espera que todo vuelva a la normalidad.
En declaraciones a los medios de comunicación durante el anuncio de las reformas del Convento de Santa Inés, el responsable de la Archidiócesis ha puesto la mirada en el "futuro". "María Santísima de la Esperanza Macarena, lo que quiere ahora es que trabajemos en la verdad y en el bien", ha subrayado Saiz Meneses, que también ha señalado que cree que ese es "el deseo de los tres candidatos".
Saiz Meneses tiene una debilidad por esta Hermandad que viene de antes de que fuera elegido como representante de la Iglesia en Sevilla, cuando fue elegido para presidir un culto en la corporación macarena. Así, ha asegurado que "lo que quiere la Esperanza Macarena que sus hijos macarenos estén unidos y trabajen por los más pobres y se formen bien y tengan una espiritualidad seria y profunda".
Con la vista en la vuelta
"No son enemigos que se van a atacar, son hermanos", ha defendido sobre las tres candidaturas que han presentado su propuesta para dirigir la Hermandad. Así, ha señalado que "hay personas que tienen inquietud de servir a la Hermandad". Por ello, ha manifestado que el proceso electoral se ha desarrollado, "con nobleza y con fraternidad", Ahora, según el arzobispo, es tiempo de "hacer piña y estar unidos, a colaborar y adelante".
Tras la polémica restauración de los profesores Arquillo, Saiz Meneses recordó en sus redes sociales unas palabras de Alexander Pope para subrayar que "errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios". Ya entonces, defendió que "María Santísima de la Esperanza Macarena nos quiere unidos, como hermanos, como hijos suyos, mirando al futuro, caminando en la verdad y el bien".
El arzobispo también ha mostrado sus ganas porque la Virgen vuelva a estar expuesta al público tras los trabajos de restauración del conservador Pedro Manzano. "Yo tengo muchas ganas, como todos los sevillanos, de ver a la Macarena y de rezar", ha destacado Monseñor. Además, ha puesto el foco sobre la celebración del primer aniversario de la Rosa de Oro, que trajo Monseñor Edgar Peña Parra el 3 de diciembre de 2024.
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- El tiempo se tuerce este domingo: vuelven las lluvias y las alertas a Andalucía
- Precintadas en Andalucía un total de 298 construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable en 2025
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- Lesión Isco, Amrabat y Lo Celso: parte médico, qué tienen y cuántos partidos se perderán con el Betis
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 29 de noviembre de 2025
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 30 de noviembre de 2025