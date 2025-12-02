Francisco Arquillo rompe su silencio: dará una conferencia sobre la restauración de la Macarena

Francisco Arquillo rompe su silencio. Han pasado seis meses del controvertido resultado de su intervención sobre la Esperanza Macarena, unos trabajos que crearon una de las mayores crisis en la corporación y un profundo debate sobre la conservación del patrimonio en el mundo cofrade. Francisco Arquillo Torres, catedrático de restauración y académico de número, abordará públicamente el tratamiento conservador realizado en junio de 2025 a Macarena el próximo viernes 5 de diciembre, en el Salón Carlos III de la Casa de los Pinelo, sede de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, que ha convocado una sesión académica extraordinaria para la ocasión.

La conferencia, titulada Información del tratamiento conservador (mantenimiento) realizado en junio de 2025 a la imagen de la Esperanza Macarena, supone la primera explicación técnica y pública del restaurador desde que la hermandad anunciara, de manera escueta, la intervención preventiva de la talla el pasado junio. Fuentes oficiales de la Hermandad se han enterado por la consulta de este medio de que Arquillo habla en público por primera vez sobre esta polémica.

Desde el regreso de la imagen al culto, con el consabido resultado, a Arquillo apenas se le ha escuchado en público, salvo la intervención que tuvo, en el turno de ruegos y preguntas, durante el Cabildo Extraordinario donde los hermanos votaron a favor de una restauración integral a cargo del profesor Pedro Manzano bajo la supervisión del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. En aquella ocasión, Arquillo defendió una vez más el buen hacer de su intervención. Por su parte, la Hermandad de la Macarena pidió disculpas públicas por este episodio y anunció que sería eI IAPH quien asesoraría y guiaría esta nueva fase de trabajos sobre la imagen.

No en vano, el IAPH determinó que Arquillo "se extralimitó" en sus trabajos sobre la Virgen de la Esperanza de la Macarena, concluyendo que la intervención fue más allá de una simple limpieza y alteró la expresión de la imagen. El informe del IAPH también señaló la falta de supervisión y documentación durante el proceso. Arquillo ha sido el restaurador en el que la Hermandad ha confiado históricamente para los trabajos de conservación y restauración de la imagen.

La intervención de Arquillo, largamente esperada, puede convertirse en un punto de inflexión en esta crisis. Cabe recordar que la Hermandad, como adelantó El Correo de Andalucía, está estudiando si lleva o no al restaurador a los tribunales. La asesoría legal de la corporación entregó en septiembre el informe jurídico que define las vías que puede seguir la Hermandad para exigir responsabilidades sobre el resultado.

Como explicó este medio, las tareas de conservación se contrataron con la Fundación de Investigación de la Univesidad de Sevilla (FIUS) que a su vez encomendó este trabajo al profesor David Arquillo, que contó con un equipo de profesionales entre los que figura su padre, Francisco Arquillo. En el caso de pedir responsabilidades por la vía civil, la Hermandad demandaría tanto al FIUS como a Arquillo. Pero, no si antes, obtener el beneplácito del Arzobispado de Sevilla. La Archidiócesis tiene que dar vía libre para que la Hermandad pueda acudir a los tribunales. Sin su aprobación, cualquier procedimiento carecería de respaldo canónico y podría incluso ser invalidado dentro de la propia estructura eclesial. En cualquier caso es la nueva Junta de Gobierno, desde este pasado domingo de elecciones en la Hermandad encabezada por Fernando Fernández Cabezuelo, la que decidirá qué pasos dar. Por ahora, la vía que se está tratando de seguir es la de la conciliación de las partes, por ahora sin éxito. Fuentes de la asesoría jurídica de la Hermandad califican de "muy conciliadora" la postura del FIUS, pero no así la de los Arquillo.

La conferencia coincide con la recta final del trabajo de Pedro Manzano, que informó la semana pasada que la imagen podría regresar al culto en los primeros días de la segunda semana de diciembre, esto es, en el Puente de Diciembre. La fecha del Día de la Inmaculada se baraja como la más probable.