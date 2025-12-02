Los retos a los que se enfrentará el hermano mayor de la Hermandad de la Macarena: de la unidad a la Madrugá

Fernando Fernández Cabezuelo es ya hermano mayor electo de la Hermandad de la Macarena. Este domingo, 2.295 miembros de la corporación depositaron en las urnas una papeleta con su nombre. Ante él se presenta ahora el reto de dirigir una de las instituciones con mayor importancia de la ciudad de Sevilla, que, además, atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente.

Todavía no hay fecha para la toma de posesión. Por el momento, la Hermandad ha comunicado a la Archidiócesis los resultados y Palacio tiene que aprobarlos en un plazo de 18 días. A partir de ahí, la actual Junta de Gobierno se coordina con los oficiales electos. Así, se desconoce todavía cuál de las dos directivas estará al frente de la corporación cuando la Virgen de la Esperanza sea repuesta al culto.

Cabezuelo tiene experiencia como miembro de Junta de Gobierno. El nuevo hermano mayor formó parte de la Junta de Gobierno de la corporación entre 2009 y 2017, de la mano de Manuel García. Sin embargo, en estos 10 años la Hermandad ha cambiado y, sobre todo, ha crecido mucho. Ahora liderará una corporación de más de 17.000 hermanos y que ya supera los tres millones de euros en ingresos.

Relevos

El primer reto al que se enfrentará la nueva Junta de Gobierno será la celebración del centenario del primer besamanos a la Virgen en San Gil el próximo 18 de diciembre. Por fechas, este acto podría coincidir con el regreso de la Dolorosa y entre las propuestas más celebradas por los hermanos está la celebración de un besamanos especial en la parroquia de la que depende la Hermandad y con la que le une un vínculo de casi 300 años.

La vuelta de Cabezuelo a la cúpula de la corporación también podría traer cambios en algunos de los cargos de mayor confianza de los oficiales. El nuevo hermano mayor sustituirá al capitán de la Centura, que iba en otra candidatura, y podría relevar a los capataces. Entre los nombres para hacerse con el martillo, suena con fuerza el de Antonio Santiago, que lo tocó hasta la llegada del hasta ahora hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero.

Entre los principales retos de la corporación de cara a los próximos años está la recuperación de la unidad. Hace tiempo que existe una fractura entre distintos sectores de la corporación, algo que se ha podido comprobar en las elecciones con las tres candidaturas. Además, a esta situación no ha ayudado lo ocurrido con la Virgen en verano, que abrió aún más si cabe la herida entre los macarenos.

'Numerus clausus'

Cabezuelo, aunque ha sido el más votado no tiene mayoría absoluta y tendrá que ser el hermano mayor de muchos macarenos que han apoyado a alguna de las otras dos candidaturas, la mayoría. El nuevo representante de la Hermandad debe valorar si cumple la promesa que hizo como candidato de llamar a sus adversarios en las urnas, José Luis Notario y Pedro García Rivero, para comenzar a trabajar en pro de recuperar el espíritu de Hermandad.

Para la última Madrugá, la Macarena expidió 4.300 papeletas de sitio y en la Carrera Oficial superaron por primera vez la barrera de los 4.000 nazarenos al poner 4.071 capas en la Campana. Según los cálculos que manejan los todavía representantes de la actual Junta de Gobierno de la corporación, la cofradía podría casi duplicar el número de túnicas de aquí a ocho años, cuando barajan que habrá 7.500 papeletas de sitio.

Para Cabezuelo, nunca hay demasiados nazarenos. El hermano mayor electo está en contra del numerus clausus que se baraja desde el Consejo de Hermandades y Cofradías para restringir los cortejos. "Ahí no vamos a estar". Frente a esto, aboga "recuperar la excelencia en las relaciones con el Consejo" y porque las hermandades cumplan con los tiempos establecidos por el delegado de la jornada.