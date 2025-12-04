La conferencia de Francisco Arquillo sobre la Macarena, suspendida por orden de la Hermandad

Nuevo capítulo en la polémica por la restauración de la Macarena a manos de Francisco Arquillo. La conferencia que el profesor y restaurador iba a ofrecer este viernes en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría ha sido suspendida por orden legal de los asesores jurídicos de la Hermandad.

Así consta en el burofax remitido por el despacho Nertis, que asesora a la Corporación, y que ha sido consultado por El Correo de Andalucía. La institución académica informó el martes que el catedrático y académico de número, iba a "abordar públicamente el tratamiento conservador realizado en junio de 2025 a Macarena". La cita estaba fijada este viernes 5 de diciembre, en el Salón Carlos III de la Casa de los Pinelo, sede de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, que ha convocado una sesión académica extraordinaria para la ocasión a las siete de la tarde".

La conferencia se esperaba con enorme interés por el mundo cofrade y se entendía también como el pulso que Arquillo le echaba a la Hermandad en un momento en que la corporacion, que tiene nuevo hermano mayor desde este domingo, estudia qué pasos legales puede llevar a cabo contra el restaurador por negligencia contractual. Titulada Información del tratamiento conservador (mantenimiento) realizado en junio de 2025 a la imagen de la Esperanza Macarena , la charla supone, o suponía ya que cabe hablar en pasado, la primera explicación técnica y pública del restaurador desde que la hermandad anunciara, de manera escueta, la intervención preventiva de la talla el pasado junio. Fuentes oficiales de la Hermandad trasladaron que se enteraron de esta actividad por la consulta de este medio. También cabe recordar que, a día de hoy, la Hermandad no ha recibido el informe final de los trabajos ejecutados por el equipo del equipo de Arquillo, en virtud del contrato suscrito en junio con la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla.

"Obligación de confidencialidad"

En concreto, Nertis traslada a la Real Academia de la "controversia en relación al potencial incumplimiento de la obligación de confidencialidad y obligación de secreto profesional asumida" de Arquillo, como parte del contrato suscrito el pasado 6 de junio para la realización de las tareas de conservación que encargó la Hermandad a la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS).

En el escrito que el despacho Nertis remite a la Real Academia Santa Isabel de Hungría se traslada que "la participación del Sr. Arquillo, y de su hijo, en la ejecución material de dichos trabajos, objeto indudable de la conferencia organizada por esa Academia, está siendo objeto de estudio jurídico por la posible comisión de negligencia profesional y/o incumplimiento contractual, que se determinarán definitivamente una vez finalicen los trabajos de restauración llevados a cabo actualmente por el Doctor Manzano y el IAPH, como imaginamos conoce de la repercusión de los mismos en distintos medios de comunicación, no solo a nivel local sino internacional".

La Hermandad, a través de sus abogados, alega que "no es descabellado colegir que el contenido" de lac conferencia "entronca directamente con dicha controversia y puede conllevar la divulgación de información relativa al tratamiento realizado a nuestras Imágenes Titulares, y por tanto, debemos trasladarle que lo anterior, puede suponer de forma evidente un riesgo inminente de incumplimiento muy severo del documento de aceptación expresa de confidencialidad suscrito por la/s parte/s en conflicto. Que prohíben terminantemente divulgar información, imágenes y/o resultados de dicho trabajo sin la autorización expresa y por escrito de la Hermandad". Nertis recuerda que se traya de una "autorización con la que no cuenta el Sr. Arquillo, ni la propia FIUS".

Nertis advierte a Arquillo que "se abstenga de "revelar, mostrar, proyectar o difundir por cualquier medio o soporte, cualquier dato, imagen, informe o conclusión técnica y/o artística obtenida durante la ejecución de la citada actividad en dicho acto o en cualquier otro foro. Igualmente han sido advertidos que, de producirse dicha divulgación, la Hermandad de la Macarena procederá a exigir las correspondientes responsabilidades mediante el ejercicio de cuantas acciones legales en derecho le asistan, incluyendo la reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios".

A estas alturas de la película, seis meses después de la fallida intervención, con la Virgen a punto de regresar al camarín, la Hermandad empieza a perder la paciencia con quien un día fue el médico de la Macarena.