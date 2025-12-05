Sevillanas para la Moreneta: la Hermandad de Montserrat peregrina esta semana al monasterio catalán

La Hermandad de Montserrat se encuentra estos días en su particular cuenta atrás. Un trozo de la religiosidad popular de Sevilla estará en Barcelona para celebrar allí el milenario del Monasterio de la Moreneta, a quien debe su nombre la corporación hispalense. El próximo viernes 12 de diciembre no será Viernes Santo, pero la corporación sevillana lo tiene marcado en rojo el calendario desde hace más de un año.

Las preparaciones de la cita se remontan a hace más de un año, tiempo en el que el Monasterio y la Hermandad han estado en comunicación de forma constante para que todo salga perfecto. Después de tanta espera y preparaciones, todo el trabajo, de priostía, secretaría, mayordomía y toda la corporación, verá luz en menos de una semana. Antes, la Virgen estará en veneración para todos aquellos que no puedan acompañarla.

La Hermandad se ha volcado con esta efeméride. De hecho, el hermano mayor de la corporación, Juan Coto, confirma a El Correo de Andalucía que 280 miembros de la corporación acompañarán a su Virgen, a los que allí se sumarán otro medio centenar de hermanos y devotos de origen catalán. "Cataluña es la novena provincia", ha recordado el hermano mayor, que ha detallado que han dedicado "mucha ilusión y mucho trabajo" a la cita.

Un regalo especial

Como ha detallado el representante de la Hermandad, la Virgen será trasladada por una "agencia especializada con todas las medidas de seguridad y de temperatura adecuadas". De hecho, el hermano mayor confiesa que ha mantenido muchas conversaciones al respecto con su amigo y hermano mayor de El Cachorro, José Luis Aldea, que le ha dado "muchos consejos". Aun así, puntualiza que no es igual trasladar un crucificado que una dolorosa.

La comitiva llegará el viernes a las 19:30 de la tarde. Allí serán recibidos por la comunidad y participarán en un besamanos a la Moreneta, así como en una oración jubilar. Sin duda, el día más importante del viaje será el sábado, cuando la talla sevillana procesione bajo el palio de traslados de la Hermandad de Montesión en un rosario en el que estarán acompañados por el Coro de la Hermandad del Rocío de Barcelona.

Montserrat es uno de los principales centros de peregrinación de todo el país y hasta el Monasterio llegan cientos de peregrinos cada día. Aunque la organización ha sido complicada, por la cantidad de gente participará con la delegación sevillana, Coto explica que en el Monasterio hace una "especial ilusión" la visita de la Hermandad y que la Virgen "vaya allí a venerar a la Moreneta". Así, asegura que es una "oportunidad de encuentro" entre ambas.

Inicios del 425 aniversario

La cita coincide además con el inicio del año en el que la corporación cumple 425 años de su fundación, que se conmemorarán en 2026. Las primeras reglas de la Hermandad datan de 1601, cuando un grupo de catalanes afincados en Sevilla para comerciar con América la fundan en honor a la patrona de Cataluña. De hecho, ya en 1611, estos primeros hermanos agregan a la cofradía al Monasterio barcelonés.

La visita de la Hermandad sevillana pondrá fin a casi un año y medio cargado de celebraciones (casi un millar de actos) en el Monasterio catalán. Allí, además del arzobispo, también estará el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que han colaborado de forma estrecha con la Hermandad para que todo quede perfecto.

Desde la Hermandad han querido tener un detalle especial con su madrina en una misa de acción de gracias el sábado que presidirá el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. Así, una hermana va a cantar una sevillana en honer de la Monereta durante el ofertorio. Además, la corporación hispalense regalará un azulejo con la Dolorosa para que se pueda colocar en el Camino de Ave María que lleva al Monasterio.