Vuelve La Macarena: la Virgen estará en la Basílica el lunes a las 6.00 tras cuatro meses de ausencia
La Hermandad informa que tras finalizar la restauración de Pedro Manzano la imagen estará durante tres días "cerca de los fieles"
La hermandad de la Macarena ha anunciado este viernes por la noche la reposición al culto de la Virgen el próximo lunes 8 de diciembre a las 06:00 horas, una vez finalizado el proceso de restauración por parte de Pedro Manzano, refrendado el resultado final por la comisión de seguimiento y aprobado por la Junta de Gobierno.
El horario para que los hermanos y devotos puedan venerar a la Santísima Virgen en la cercanía será el siguiente
- Lunes 8 de diciembre, de 6:00 a 23:00 h
- Martes y miércoles 9 y 10 de diciembre, de 7:00 a 21:00 h
La Junta de Gobierno ha determinado estos horarios "para que todos los hermanos y devotos puedan reencontrarse con la Santísima Virgen una vez repuesta al culto confortándoles de nuevo con su bendita presencia", comunican desde la hermandad.
(NOTICIA EN DESARROLLO)
