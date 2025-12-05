Vuelve La Macarena: la Virgen estará en la Basílica el lunes a las 6.00 tras cuatro meses de ausencia

La hermandad de la Macarena ha anunciado este viernes por la noche la reposición al culto de la Virgen el próximo lunes 8 de diciembre a las 06:00 horas, una vez finalizado el proceso de restauración por parte de Pedro Manzano, refrendado el resultado final por la comisión de seguimiento y aprobado por la Junta de Gobierno.

El horario para que los hermanos y devotos puedan venerar a la Santísima Virgen en la cercanía será el siguiente

Lunes 8 de diciembre, de 6:00 a 23:00 h

Martes y miércoles 9 y 10 de diciembre, de 7:00 a 21:00 h

La Junta de Gobierno ha determinado estos horarios "para que todos los hermanos y devotos puedan reencontrarse con la Santísima Virgen una vez repuesta al culto confortándoles de nuevo con su bendita presencia", comunican desde la hermandad.

