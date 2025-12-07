La Macarena regresa y el barrio lo sabe: aparecen decenas de fotografías para celebrar su vuelta
El regreso de la imagen a la Basílica después de la restauración de Pedro Manzano se vive en las calles del barrio de la Macarena como un acontecimiento entre sus vecinos
Quedan apenas unas horas para que La Macarena regrese al culto después de los cuatro meses que ha durado la restauración de Pedro Manzano y en su barrio, por las calles del entorno de San Gil, de la calle Feria y de Relator son muchos los carteles que estos días han aparecido con salvas a la Virgen. Pequeños carteles con imágenes de la Esperanza de distintas épocas son el preludio de una jornada grande en la Básilica de la Macarena: "Reinas habrá, pero como tú ninguna", se lee en una de las imágenes.
Como informó la Hermandad en un comunicado, el pasado viernes por la noche, el templo abrirá sus puertas este lunes, día de la Inmaculada, a las seis de la mañana y hasta las once de la noche, en una jornada largamente esperada en unas calles que la han echado en falta estos meses atrás.
Queda ahora por delante el reencuentro de fieles de una devoción universal con la imagen después de que la última vez su rostro fuera significativamente distinto tras la fallida y controvertida intervención de Francisco Arquillo, unos trabajos sobre los que la Hermandad todavía no ha decidido si tendrán recorrido legal en los tribunales para resarcir la negligencia cometida sobre la talla.
