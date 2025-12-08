La Macarena
En Directo | Cuatro meses después, se abren las puertas de la Basílica y está la Macarena
La Hermandad de la Macarena ha abierto las puertas del templo desde las seis de la mañana para que devotos y fieles se reencuentren desde temprano con la Esperanza tras la restauración de Pedro Manzano
La Basílica de la Macarena abrió sus puertas a las seis de la mañana y, cuatro meses después, Sevilla volvió a encontrarse con la Esperanza. Desde anoche, decenas de personas han hecho cola al raso, soportando el frío como si aguardaran una Madrugá adelantada, dispuestas a ser las primeras en ver a la Virgen tras su restauración por parte de Pedro Manzano, el encargado de recuperar la mirada de la Virgen, tras la fallida intervención de Francisco Arquillo que todavía trae cola.
La Hermandad ya había avisado el viernes, en un comunicado, que la imagen no ocuparía aún su camarín habitual, sino que estaría situada "muy cerca" de los fieles. Después de cuatro meses de ausencia, toca verla de cerca.
Decenas, centenares de fieles se agolpan a esta hora a las puertas del templo, los negocios de alrededor del Arco vibran de una forma especial esta mañana. El barrio lleva días avisando, con mensajes y carteles por la calle, que el reencuentro era inminente.
La Macarena volvió esta mañana, y Sevilla volvió con ella.
