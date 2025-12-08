En Directo | Cuatro meses después, se abren las puertas de la Basílica y está la Macarena

La Basílica de la Macarena abrió sus puertas a las seis de la mañana y, cuatro meses después, Sevilla volvió a encontrarse con la Esperanza. Desde anoche, decenas de personas han hecho cola al raso, soportando el frío como si aguardaran una Madrugá adelantada, dispuestas a ser las primeras en ver a la Virgen tras su restauración por parte de Pedro Manzano, el encargado de recuperar la mirada de la Virgen, tras la fallida intervención de Francisco Arquillo que todavía trae cola.

La Hermandad ya había avisado el viernes, en un comunicado, que la imagen no ocuparía aún su camarín habitual, sino que estaría situada "muy cerca" de los fieles. Después de cuatro meses de ausencia, toca verla de cerca.

DIRECTO | Apertura de la Basílica de la Macarena en la reposición al culto de la Virgen de la Esperanza / Hermandad de la Macarena

Decenas, centenares de fieles se agolpan a esta hora a las puertas del templo, los negocios de alrededor del Arco vibran de una forma especial esta mañana. El barrio lleva días avisando, con mensajes y carteles por la calle, que el reencuentro era inminente.

La Macarena volvió esta mañana, y Sevilla volvió con ella.