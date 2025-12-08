"Es la Macarena de siempre": Manzano recibe el aplauso de los fieles tras una restauración ejemplar

En todos los sentidos, puede describirse ya la de la Macarena como una restauración ejemplar. La Esperanza ha vuelto al culto tras culminar un proceso de restauración de gran envergadura, acometido por Pedro Manzano, que ha permitido devolver a la dolorosa su presencia artística, su coherencia histórica y un estado de conservación óptimo. A esta hora, miles de fieles siguen entrando en la Basílica, tras aguardar colas de horas, para reencontrarse con esta devoción universal tras cuatro meses de ausencia.

En declaraciones a Macarena TV, el canal oficial que desde las seis de la mañana ha retransmitido una mañana histórica, el restaurador dejó claro su dictamen sobre el resultado: "Ésta es la Macarena de siempre". Una afirmación que resume el sentido de una intervención que ha supuesto no solo solucionar los graves problemas que presentaba la talla tras las actuaciones de junio del equipo de Arquillo, sino también restituir una lectura expresiva y material de la imagen profundamente alterada.

Primer plano del rostro de la Esperanza Macarena, rodeada este lunes de cientos de fieles tras su reposición al culto a la conclusión de la restauración por Pedro Manzano / JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

Manzano, visiblemente emocionado tras la reposición, confesaba que ha recibido "muchas felicitaciones y la aceptación del regreso de la Virgen", y añadía: "Ese periodo de nervios de última hora ya va quedando atrás y estoy disfrutando del momento". En el atrio ha recibido el aplauso de los presentes y también en la plaza de entada a la Basílica donde ha sido ovacionado con afecto por los centenares de fieles y devotos que se han acercado al templo macareno en una mañana para el recurdo. No hay mejor expresión de la aprobación del trabajo hecho. Con discreción y rigor técnico, Manzano ya forma parte de la historia no sólo de la Hermandad sino de la conservación del arte sacro.

Una restauración laboriosa

La intervención ha abordado, en primer lugar, según ha detallado la Hermandad en un comunicado remitido a los medios cuestiones estructurales esenciales. El estudio mediante imagen médica detectó alteraciones provocadas por anóbidos y xilófagos, lo que obligó a practicar una anoxia total en la que la imagen permaneció en un ambiente a cero por ciento de oxígeno. Asimismo, se actuó sobre el recrecimiento del párpado, cuyo efecto sobre la mirada estaba distorsionando la impronta de la Virgen: "Esa zona es sumamente delicada… hay que procurar siempre que el cambio sea mínimo", recordaba el restaurador.

En el campo de la policromía, el trabajo ha sido especialmente complejo. Manzano explicaba que "ha sido un proceso de maduración, de muchísima observación y de acometer la limpieza que precisaba". Se eliminaron intervenciones inapropiadas, se retiraron superposiciones de barnices y de color realizadas en décadas anteriores y se reconstruyó el relato cromático sin recurrir a pátinas ajenas a los criterios conservativos, respetando siempre la policromía original y su envejecimiento natural, ha explicado la Hermandad.

Desde la hermandad se han destacado dos criterios singulares: la desrestauración, aplicada en la recuperación de la línea del párpado la reposición de pestañas y la eliminación de añadidos recientes; y la restitución postraumática, que esta vez no requirió reconstrucciones porque el soporte y los elementos esenciales se encontraban en buen estado una vez retirados los añadidos de junio.

La llamada "mancha histórica" de la mejilla izquierda ha sido subsanada desde el soporte, pero matizada para seguir siendo testigo de la historia material de la talla. También se han conservado, muy matizados, otros surcos y huellas que forman parte del lenguaje devocional de la imagen.

Las pestañas han sido realizadas siguiendo modelos contrastados con documentación fotográfica, garantizando continuidad formal, mientras que en las manos se actuó de modo análogo al rostro, eliminando reintegraciones fallidas y recuperando la huella devocional, que volverá a manifestarse en los próximos besamanos.

"Se ensalzan muchos valores que de una y otra manera se veían mermados", subrayaba Manzano al referirse al resultado final. La Macarena recupera así frescura, juventud y, sobre todo, identidad: la de una imagen que, en palabras de su restaurador, "es la Macarena".