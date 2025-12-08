Regreso al culto
La Macarena ha vuelto: el mundo redescubre a la Esperanza
Sevilla despierta el día de la Inmaculada con una nueva visión de la Macarena tras la restauración de Pedro Manzano
El 8 de diciembre de 2025, solemnidad de la Inmaculada Concepción, pasará a la historia como uno de los grandes días en la historia actual de la Sevilla cofrade. Tras casi cuatro meses de restauración por parte de Pedro Manzano, volvía al culto la Esperanza Macarena, Rosa de Oro de la Iglesia Católica y uno de los iconos devocionales más universales.
A las seis de la mañana y entre el repique incesante de campanas, se abrían las puertas de la Basílica. En el presbiterio esperaba la Esperanza ataviada con el manto de tisú y la saya de los volantes. Fue incesante el reguero de devotos que pasó por delante de la imagen. La expectación previa que ha causado la actuación de Manzano era enorme. Los motivos que la precedieron eran más que obvios: la restauración fallida del pasado mes de junio, una reciente y anómala campaña electoral con cambio de poderes o la vía judicial que la hermandad mantiene abierta con los Arquillo, han creado irremediablemente un clima de nervios en los últimos meses en los que se ha llevado la intervención.
Lo cierto es que el alcance de este acontecimiento tenía pocas comparaciones en la historia reciente de las cofradías sevillanas y prueba de ello es la vorágine que se originó en el entorno del templo. Los macarenos que pasaron por la basílica pudieron observar balcones engalanados como si la Virgen de la Esperanza fuera a salir y una gran alegría en el barrio. Los negocios como el puesto de calentitos que se sitúa en frente del Arco no daban abasto en una mañana tan especial y con un trasiego que fue incluso a más conforme pasaban las horas.
La cola llegó hasta alturas cercanas a la Puerta de Córdoba, una fila que avanzó de forma lenta, ya que la hermandad priorizó la cercanía de los devotos con la Virgen a la agilidad de la misma. Dentro del templo el clima era de expectación, oración y mucha emoción. En las primeras horas de la mañana los cánticos de las Hermanas de la Cruz sonaron por la megafonía acrecentando ese clima mágico en torno a la imagen.
Muchos devotos salían de la basílica con lágrimas en los ojos, otros se arrodillaban y hasta lanzaban vivas delante de la Virgen de la Esperanza Macarena. "Está como nunca" o "es algo impresionante" eran las frases que más se repetían a las puertas de la Basílica. Otros hermanos más veteranos admitían que les recordaba a la Esperanza de la restauración de los años 70. Lo que sí era latente era la unanimidad en que la restauración había sido todo lo satisfactoria que se esperaba.
Fueron incesantes también las entregas de ramos florales de devotos, hermandades y varios grupos que se acercaron a las puertas del templo macareno. Fernández Cabrero, el hermano mayor saliente, estuvo toda la mañana cerca de la imagen y no paró de recibir felicitaciones con un rostro de alegría e incluso visiblemente emocionado.
La Hermandad de la Macarena ha abierto así una nueva etapa en su historia tras dejar atrás una de las más oscuras. La restauración de los Arquillo fue un mal que la corporación supo revertir a tiempo para devolverle el esplendor a la Virgen de la Esperanza.
