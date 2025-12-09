¿Qué nos enseña la Macarena?: cinco lecturas después de una restauración histórica

Las miles de personas que han hecho cola durante horas este lunes para entrar en la Basílica de la Macarena y reencontrarse con el rostro de la Esperanza no acudían únicamente a contemplar una restauración: acudían a recuperar una presencia. Durante meses, Sevilla -y con ella devotos de medio mundo- había sentido algo parecido a una ausencia emocional, una especie de vacío que solo se explica desde el lugar íntimo y colectivo que ocupa la Macarena.

El silencio, las lágrimas espontáneas, la sensación de alivio y de hogar recuperado componían un testimonio contundente: la Macarena no es una imagen más, y cualquiera de sus intervenciones, restauraciones o exposiciones impacta de forma directa en el sentir de cientos de miles de personas. Ese fervor popular evidencia que lo ocurrido en los últimos meses había dejado una huella profunda.

Pero este reencuentro multitudinario también ha puesto en perspectiva todo lo vivido: el encargo inicial a los Arquillo, la gestión institucional de la crisis por una intervención fallida y unas correcciones de urgencia aun peores, la voz de los expertos, los silencios que abonaron dudas y, finalmente, la restauración de Pedro Manzano que ha devuelto la calma. La crisis ha sido, sin duda, uno de los episodios más delicados de la historia reciente de la Hermandad. Y, al mismo tiempo, una oportunidad para reflexionar sobre cómo debe gestionarse un patrimonio devocional que es, por su dimensión, culturalmente universal.

Estas son las cinco claves que deja este episodio:

1. Transparencia imprescindible

La primera enseñanza es incuestionable: toda intervención, incluso la más mínima, exige transparencia. La Hermandad afrontó el proceso inicial con un nivel de opacidad que no se corresponde con su relevancia histórica, devocional y social. En una imagen tan observada -y sentida- como la Macarena, cualquier cambio, por leve que sea, requiere comunicación rigurosa y previa.

Lo ocurrido demuestra que la transparencia no es un gesto accesorio, sino un deber institucional. La Macarena no puede permitirse actuar como una entidad menor: su peso simbólico demanda estándares de gobernanza a la altura del patrimonio que tutela.

2. Frente a la ridiculización un hecho objetivo: no era una anécdota

En los primeros compases de la polémica, de Despeñaperros para arriba, se intentó restar importancia a la alteración visible del rostro de la Virgen, casi como si esto hubiera sido una anécdota. Cosas que pasan. Hubo quien ridiculizó la preocupación de los devotos, tratándola como una exageración propia de la Andalucía que se arrodilla ante una talla de madera. Pero la realidad era otra: la Macarena es una imagen universal, reconocida al detalle por miles de fieles dentro y fuera de España. Hay quien conoce más las facciones de esta Virgen que la de algunos miembros de su familia, hay quien le da más besos a esa estampa que los que nunca ha recibido de sus familiares. Por lo tanto, ante todo, respeto al sentimiento ajeno.

Modificar su expresión no fue un gesto menor: alteró un símbolo de fe, identidad y memoria colectiva. Por eso la polémica no solo estuvo justificada, sino que era inevitable. Se había intervenido un icono que forma parte del imaginario espiritual de generaciones, y se había hecho sin los procesos de supervisión y comunicación adecuados.

3. Información completa ante la crisis

La Junta de Gobierno, encabezada por José Antonio Cabrero actuó erráticamente y tarde, pero cuando supo rehacerse optó por dar voz a los hermanos en el Cabildo Extraordinario poniendo todos los datos sobre la mesa. Lo hizo en un momento de evidente tensión interna, cuando los hermanos reclamaban explicaciones claras y rigurosas.

La institución no solo compartió la información disponible, sino que lo hizo de la mano de los expertos: Pedro Manzano y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, a la postre el restaurador y la asesoría que guiaría este proceso. Presentaron informes, aclararon procedimientos y respondieron a las preguntas que llevaban semanas acumulándose. Fue un ejercicio de transparencia técnica y patrimonial poco habitual en un contexto cofrade, y que permitió recomponer la confianza y encauzar el debate con serenidad y base documental.

4. Restauración ejemplar

La restauración dirigida por Pedro Manzano ha sido un modelo de rigor y claridad. El resultado artístico habla por sí solo, pero lo más destacable ha sido la forma en que se ha desarrollado todo el proceso: vídeos explicativos, notas de prensa precisas, imágenes, y una actitud abierta por parte del equipo de comunicación de la Hermandad. Hoy es justo subrayarlo.

El trabajo no solo ha corregido la alteración sufrida por la imagen, sino que ha establecido un estándar comunicativo que ha servido a los devotos y a los medios de comunicación a comprender cada paso. Ha sido una restauración entendida como acto pedagógico, y ese detalle marca la diferencia en una corporación con la dimensión pública de la Macarena.

5. La vía legal: un mensaje que marca la diferencia

La vía judicial que estudia la Hermandad contra los Arquillo, paso que debe ser aprobado por el Arzobispado, no responde únicamente al deseo de obtener un resarcimiento económico. Constituye, sobre todo, un mensaje de fondo: el patrimonio sacro se rige por los mismos principios de conservación, responsabilidad y control que cualquier otra obra artística protegida, aunque cabe recordar que la Macarena no está declarada como Bien de Interés Cultural. Está ahora sobre el tejado de la Junta de Gobierno de Fernando Fernández Cabezuelo, que tomará posesión en breve, el de dar este paso.

Que esta iniciativa parta de la Macarena -la Hermandad más influyente y con mayor proyección de Andalucía- implica un precedente relevante. La defensa jurídica del patrimonio no es un gesto punitivo, sino un recordatorio de que toda intervención debe estar sometida a criterios profesionales y verificados. Y que cualquier desviación en ese camino tiene consecuencias.

La crisis de la Macarena ha evidenciado fallos, pero también ha impulsado una reflexión madura sobre cómo debe gestionarse un bien que trasciende lo material. De ella sale una Hermandad más consciente de su responsabilidad, un cuerpo de hermanos más informado y un modelo de restauración que será referencia. . La Macarena no es una hermandad más.

Si la Macarena enseña algo en este episodio, es que incluso en los momentos más complejos en una Hermandad puede encontrarse una vía para reforzar la transparencia y los lazos de unión con quienes tiene el don de la fe.