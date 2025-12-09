Más de 17.300 personas han visto a la Macarena en su primer día tras la restauración: estos son los horarios de la Basílica

La Esperanza Macarena ha vuelto ante sus fieles y Sevilla lo ha celebrado a lo grande. Tras casi cuatro meses lejos del culto, la imagen ha regresado a la Basílica después de la histórica restauración realizada por el conservador Pedro Manzano, un proceso supervisado por una comisión conjunta de la Hermandad y miembros del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. La aprobación final de los trabajos permitió su reposición al culto en la madrugada del lunes, a las seis de la mañana, momento en el que comenzaron a llegar los primeros devotos.

La respuesta de los fieles fue tan multitudinaria como se esperaba. Solo en la primera jornada de veneración, según datos de la Hermandad, más de 17.300 personas pasaron por la Basílica para contemplar de nuevo el rostro de la Virgen "en la cercanía", como anunció la corporación en su comunicado oficial. Desde la noche anterior, una fila infinita rodeaba el templo y llegaba muralla abajo así como el entorno de la calle Bécquer, en un ambiente marcado por la emoción contenida y la expectación ante el reencuentro con una de las imágenes devocionales más universales del mundo.

Largas colas de espera para ver a la Esperanza Macarena el martes 9 de diciembre / Bea Cepeda

Para facilitar el acceso de hermanos y devotos en estos días de extraordinaria afluencia, la Junta de Gobierno ha ampliado los horarios habituales de apertura del templo. Este martes y miércoles, la Basílica permanecerá abierta de 07.00 a 21.00 horas, un amplio tramo horario con el que la Hermandad busca “que todos puedan reencontrarse con la Santísima Virgen y sentirse confortados con su bendita presencia”.

En la tienda de la Hermandad, la nueva imagen ya se puede adquirir en estampas y relicarios. Los fieles dieron su aprobación masiva al trabajo de Pedro Manzano, al que brindaron un caluroso aplauso público junto al Arco que este martes ha amanecido lleno de fieles.

El esperado retorno de la Macarena pone fin a unos meses convulsos para la corporación, después de la intervención previa realizada por Francisco Arquillo, cuya actuación generó una de las mayores crisis de la historia de la Hermandad. A día de hoy, la Junta de Gobierno, la saliente de Juan Antonio Cabrero, y la nueva de Fernando Fernábdez Cabezuelo, continúa estudiando posibles responsabilidades jurídicas, aunque cualquier decisión deberá contar con el visto bueno del Arzobispado de Sevilla.