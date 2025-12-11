Esperanza y Vida: el proyecto de la Hermandad de la O para atender a embarazadas en riesgo de exclusión

Más de 300 niños de mujeres embarazadas en situación de exclusión social, en el sentido más amplio del término, han podido culminar su proceso de maternidad gracias al proyecto Esperanza y Vida, la obra social puesta en marcha por la Hermandad de la O de Sevilla hace dieciocho años con motivo de la coronación canónica de la Dolorosa trianera.

“El proyecto Esperanza y Vida se ha consolidado en su mayoría de edad gracias también a la capilaridad que ha generado en otras hermandades y colectivos de acción social”, señala Javier Fernández, hermano mayor.

Derivaciones desde toda Sevilla

“Después de dieciocho años nos llegan casos de mujeres en esta situación desde muchos otros lugares que saben de nuestro trabajo y nos derivan cualquier situación para que pueda ser atendida en nuestra cofradía”.

Durante la pandemia de la COVID-19 la demanda fue enorme. Como explica María Villarín, gerente del proyecto Esperanza y Vida y psicóloga, “las mujeres que se acercan a nosotros lo primero que buscan es ser escuchadas. Llegan no solo con carencias materiales, sino también afectivas. Se encuentran de repente embarazadas —muchas de ellas sin pareja, recién llegadas a veces de otros países y sin apenas hablar nuestro idioma—. Podemos decir que lo que traen es incertidumbre sobre la vida que se les plantea, más que un problema material”.

Ropa procedente de donaciones. / El Correo

Un 25% del presupuesto para Esperanza y Vida

La Hermandad de la O destina el 25 por ciento de sus ingresos, de manera finalista, a este proyecto, que es un auténtico referente. Además del voluntariado propio de la hermandad, cuentan con un trabajador social, asistencia jurídica y atención médica.

“En la tarea de acompañamiento —indica María— permanecemos hasta que el niño cumple los tres años. Pero realmente la acción social de la hermandad no queda ahí, ya que normalmente a la situación que las ha traído hasta nosotros se añaden otros problemas materiales a los que también tratamos de dar solución directamente desde la acción social”.

Atención con absoluta discreción

Actualmente, en Esperanza y Vida están siendo atendidas 20 madres. “Algo que llevamos de forma muy rigurosa es el respeto a la dignidad de la persona —señala el hermano mayor— y por este motivo incluso las entrevistas personales y la atención se realizan con absoluta discreción. La zona de atención a estas madres la tenemos incluso separada físicamente de lo que es el bullicio de una casa de hermandad”.

Con motivo del 450 aniversario fundacional de la hermandad, en 2016 la cofradía realizó una procesión extraordinaria, y llamó la atención que un grupo de madres que estaban siendo atendidas en ese momento pidiera participar en el cortejo con sus hijos en brazos. Como dato curioso, la candelería que ilumina a la Virgen de la O el Viernes Santo lleva inscrito el nombre de todos los niños atendidos en el proyecto.

Sala de la hermandad donde se gestiona el proyecto. / El Correo

La curiosidad me llevó a preguntar cuántos de esos niños atendidos son hoy hermanos de la cofradía, y la respuesta fue la siguiente: “En esta forma de Iglesia que son las cofradías cabemos todos. No importa la religión que profesen. La inmensa mayoría de las madres que atendemos son musulmanas. Pero hay un caso curioso: uno de los primeros casos atendidos cuando surgió el proyecto fue el de un matrimonio musulmán y, aun así, a su hija recién nacida le pusieron de nombre Macarena”.

Una cadena de solidaridad que no se rompe

En la hermandad, señala María Villarín, reciben numerosas donaciones de ropa, canastillas, cochecitos de bebé, etc., que sirven para atender necesidades básicas. “Es tan grande la generosidad de las mujeres que atendemos que, una vez dejan de necesitar ese material, han venido a devolverlo por si puede servir a otras personas”.

Además de este proyecto singular, la Hermandad de la O cuenta con otras líneas de acción social. Es el caso del proyecto Ignacio Gómez Millán —ilustre farmacéutico trianero enterrado en la parroquia de la O—, que atiende necesidades básicas de personas de la feligresía. Otro programa son las ayudas del proyecto Párroco Ramos Lagares, destinadas a becas de estudio para jóvenes del barrio. La Fundación de las Hermandades del Viernes Santo para atención domiciliaria, el proyecto Fraternitas en el Polígono Sur coordinado por el Consejo de Cofradías, las ayudas al Centro de Orientación Familiar de Triana, la Fundación Carrere y el comedor social de las Hijas de la Caridad son otros ámbitos donde la Hermandad de la O centra sus esfuerzos de acción social.