Nueva suspensión de un traslado por la falta de Policía Local: la Virgen de Guadalupe no irá al Sagrario

La Virgen de Guadalupe volverá a quedarse en casa. La Hermandad de las Aguas ha anunciado este jueves que suspenderá el traslado de su Titular el próximo viernes 12 de diciembre a la parroquia del Sagrario ante la ausencia de las medidas de seguridad necesarias. Esta es la segunda vez que la corporación suspende un culto externo en apenas una semana por la falta de efectivos de la Policía Local.

La crisis por la falta de un acuerdo entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Sevilla por la Navidad afecta ya a las hermandades de la ciudad. Cada fin de semana, la capital hispalense se llena de procesiones que cortan calles y cambian el tráfico en sus barrios. Para poder hacerlo con seguridad, la presencia de los agentes es fundamental, sin embargo, en las últimas semanas esto se ha complicado.

"Debido a la falta de las condiciones adecuadas de seguridad pública, queda suspendido el traslado", ha anunciado la Hermandad en sus canales oficiales de comunicación. Así, han cambiado la ubicación habitual de celebración la función en honor de su Dolorosa que, en esta ocasión tendrá lugar en su capilla en el barrio del Arenal, pese a las limitaciones de aforo que tiene la misma por tamaño.

El acuerdo de la Policía Local no ha entrado en vigor

Este es ya el segundo acto oficial que la corporación del Lunes Santo tiene que cambiar sus planes de cultos en una misma semana. Ya el pasado lunes, la Junta de Gobierno tomó la decisión de suspender el Rosario público por las calles de la feligresía de la Virgen de Guadalupe. ¿Las razones? No hay agentes de la Policía Local suficientes para poder asegurar que no se produzca ningún problema.

La crisis abierta entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Sevilla se extiende a distintas actividades de la ciudad. Hizo que no se pudiera garantizar su presencia el pasado lunes, día de la Inmaculada, en la procesión extraordinaria de la Hermandad del Divino Perdón de Alcosa, el Rosario de la Aurora de la Virgen de la Anunciación y la procesión de la Inmaculada de la Sacramental del Corpus Christi.

Aunque los sindicatos policiales han aceptado finalmente la última propuesta que ha plantado el Ayuntamiento, su puesta en marcha no aseguraba que este fin de semana pudieran trabajar todos los profesionales necesarios para garantizar la seguridad en la ciudad. El pacto tiene que ser ratificado por el pleno municipal el próximo 18 de diciembre. Así, el primer fin de semana que se verá beneficiado será el previo a las fiestas.