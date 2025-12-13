Sevilla
Jornada histórica para la Hermandad de Montserrat: ya peregrina a la abadía catalana por su 425 aniversario
La corporación hispalense, acompañada por más de 300 hermanos, se encuentra en Cataluña para celebrar también los 1.000 años del Monasterio de la Moreneta
La Hermandad de Montserrat vive uno de sus días más especiales. Desde este sábado 13 de diciembre por la mañana más de 300 hermanos participaban en una celebración histórica para conmemorar los 1.000 años del Monasterio de la Moreneta, a quien debe su nombre la corporación hispalense, y dar comienzo a los 425 años la hermandad. "Volvemos a nuestros orígenes. Volvemos a la abadía", anunciaba la Hermandad de Montserrat en sus redes sociales.
El hermano mayor de la corporación, Juan Coto, confirmaba a El Correo de Andalucía que 280 miembros de la corporación están acompañando a su Virgen, a los que se han sumado allí otro medio centenar de hermanos y devotos de origen catalán. "Cataluña es la novena provincia", recordaba el hermano mayor, que detallaba que han dedicado "mucha ilusión y mucho trabajo" a la cita.
"Mis mejores deseos a todos los queridos hermanos de la Hermandad de Montserrat, que estáis viviendo un fin de semana inolvidable recordando los orígenes de siglos de vuestra corporación. ¡Mi más sincera enhorabuena en nombre de toda la ciudad!", aseguraba este sábado el alcalde, José Luis Sanz.
"Una vez más nuestras hermandades sirven de puente entre territorios, en este caso entre dos territorios que tienen muchos vínculos, como es Cataluña y Andalucía. Y, además, tenemos la suerte de que la Hermandad de Montserrat de Sevilla la vemos precisamente paseando por aquí, procesionando por las calles de esta abadía. Y en dos efemérides muy importantes. Por un lado, el 425 aniversario de la constitución de la hermandad de Montserrat de Sevilla, constituida por unos catalanes que fueron a comerciar con América, y, por otro lado, los mil años de la abadía", ha valorado, por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha tenido un encuentro con el abad. "Que Andalucía y Cataluña y otros territorios nos entendamos, que trabajemos juntos y busquemos objetivos juntos. Tenemos que trabajar y hacer cosas juntos", ha añadido desde allí, acompañado el arzobispo y la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que han colaborado de forma estrecha con la Hermandad para que todo quede perfecto.
Realmente la comitiva llegó este viernes a las 19:30 de la tarde, cuando fueron recibidos por la comunidad y participaron en un besamanos a la Moreneta, así como en una oración jubilar. Y este sábado es el día más importante del viaje, con la procesión de la talla sevillana bajo el palio de traslados de la Hermandad de Montesión en un rosario en el que están acompañados por el Coro de la Hermandad del Rocío de Barcelona.
425 aniversario de la Hermandad de Montserrat
La cita coincide además con el inicio del año en el que la corporación cumple 425 años de su fundación, que se conmemorarán en 2026. Las primeras reglas de la Hermandad datan de 1601, cuando un grupo de catalanes afincados en Sevilla para comerciar con América la fundan en honor a la patrona de Cataluña. De hecho, ya en 1611, estos primeros hermanos agregan a la cofradía al Monasterio barcelonés.
La visita de la Hermandad sevillana ha puesto fin a casi un año y medio cargado de celebraciones (casi un millar de actos) en el Monasterio catalán.
