La reposición al culto de la Macarena arrasa en televisión con más de 146.000 espectadores de 19 países diferentes

El regreso de la Virgen de la Esperanza a la Basílica de la Macarena y su reposición al culto no solo movilizó este pasado lunes a casi 20.000 personas en Sevilla, ya en el primer día. Por televisión, arrasó en todo el mundo. Según datos de Macarena TV, sus emisiones especiales durante los tres días de veneración llegaron a 146.285 devotos y hermanos repartidos en hasta 19 países diferentes de Europa, América y Asia. Es decir, más de 23.000 horas de visionado.

El acto de apertura de la veneración, transmitido en directo a las 6.00 horas del lunes 8 de diciembre, registró una audiencia de 42.200 visualizaciones. Las conexiones en directo con la Basílica durante los 3 días acumularon 48.300 visualizaciones. Y el programa especial El Atrio del 8 de diciembre fue visto por 22.800 personas.

"Las emisiones especiales de Macarena TV con motivo de la reposición al culto de la Virgen de la Esperanza han vuelto a suponer un hito audiovisual consolidando este canal como una vía de comunicación fundamental para que la hermandad llegue a miles de hermanos y devotos repartidos por todo el mundo", ha celebrado la Hermandad de la Macarena en un comunicado. La apertura de la veneración llegó principalmente a espectadores España, México, Brasil, EE. UU. y Argentina.

La Macarena presume de televisión

Las emisiones de Macarena TV estos tres días fueron vistas mayoritariamente (62,2%) en televisiones (Smart TV). "Se demuestra así que los contenidos del canal son homologables a cualquier otro emitido en el medio televisivo y apropiados para verlos en televisión en los hogares".

"Este dato supone un éxito al esfuerzo de la hermandad desde 2021 por crear una verdadera televisión para todos los macarenos del mundo, lográndose así uno de los objetivos perseguidos por la hermandad: que este canal se vaya convirtiendo en un auténtico canal de televisión para los hogares de los macarenos en el mundo", prosigue la hermandad.

Con estas cifras, "es un hecho la consolidación de Macarena TV como un medio de comunicación de referencia para los hermanos y devotos repartidos por todo el mundo. En la consecución de este objetivo ha sido fundamental el acompañamiento de Grupo Blogosur Comunicación como socio tecnológico".

Desde que inició sus emisiones en enero de 2018, Macarena TV ha registrado un total de 5.501.076 visualizaciones y de 706.600 horas de visualización. Las emisiones de Macarena TV ha sido seguidas en 53 países de los cinco continentes.