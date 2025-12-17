La Macarena celebra el centenario del primer Besamanos: días y horarios
La Hermandad de la Macarena conmemora en San Gil el centenario del primer Besamanos a la Virgen de la Esperanza
La Hermandad de la Macarena celebrará en la Parroquia de San Gil Abad un acontecimiento histórico de profunda devoción para Sevilla: el centenario del primer Besamanos a María Santísima de la Esperanza Macarena, una efeméride que recuerda cien años de fervor ininterrumpido en torno a una de las imágenes marianas más veneradas de la Semana Santa sevillana.
El Besamanos se desarrollará con un horario organizado para facilitar la participación de hermanos y devotos.
Besamanos
- De 7.00 a 9.00 horas: acceso exclusivo para hermanos (acreditación con DNI).
- De 9.00 a 20.00 horas: horario ininterrumpido para el público.
- 21.00 horas: cierre del Besamanos.
Cultos
- Jueves 18
- 20.00 horas: Solemne Función presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, obispo emérito de Córdoba.
- Viernes 19
- 19.30 horas: Santa Misa.
- Sábado 20
- 19.30 horas: Santa Misa.
- Domingo 21
- 12.00 horas: Santa Misa.
Acceso
- Entrada por la Parroquia de San Gil.
- Salida por la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena.
- No se permitirán fotografías posadas que interrumpan el recorrido.
Turnos de vela para hermanos
- Noches del 18, 19 y 20 de diciembre
- De 00.00 a 6.00 horas (inscripción previa obligatoria).
Retransmisión en directo del Besamanos y los cultos
El canal oficial de YouTube de la Hermandad de la Macarena ofrecerá la retransmisión en directo e ininterrumpida del Besamanos, que podrá seguirse de 9.00 a 21.00 horas, con una apertura especial el jueves desde las 6.45 horas. De este modo, quienes no puedan acudir presencialmente tendrán la oportunidad de no perderse ningún detalle de estas jornadas conmemorativas.
Además, el dispositivo audiovisual permitirá seguir en directo la Solemne Función y las Eucaristías del viernes y del sábado, que se celebrarán a las 19.30 horas, así como la Misa del domingo de clausura del Besamanos, prevista para las 20.00 horas.
Como cierre de esta programación especial, el domingo 21 se emitirá un programa especial presentado por Moisés Ruz, que incluirá entrevistas, reportajes e imágenes inéditas de todo lo vivido durante estos días en la Parroquia de San Gil Abad, poniendo el broche a una celebración marcada por la devoción, la historia y la Esperanza Macarena.
