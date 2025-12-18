La Macarena vuelve a San Gil para reencontrarse con la historia: "Ella no se olvida de ti"

La muralla de la Macarena ha vuelto a llenarse de colas. Este jueves se celebra el día de la Esperanza y cientos de personas aguardan para ver a la Virgen de la Macarena. Además de su día, la Hermandad conmemora el centenario del primer besamanos de la Dolorosa en la parroquia de San Gil, la que fue su casa durante siglos. Así, la Virgen ha vuelto a la iglesia para rememorar un hito que marcó la historia de la Semana Santa.

La última vez que la Hermandad convocó a los suyos en San Gil fue para decidir si Pedro Manzano restauraba a la Dolorosa. Han pasado seis meses desde entonces, y las cosas han cambiado mucho. La Virgen acaba de volver "mejor que nunca", como repiten muchos hermano que han podido verla en los últimos días. Una vez más, los bancos se han llenado de hermanos, que ahora la miran a ella con una sonrisa.

Así estaba la parroquia de San Gil con el besamanos de la Esperanza. / Joaquin Corchero / Europa Press

Son muchos los hermanos y devotos que no son capaces de mantener las lágrimas cuando se postran frente a ella. Las colas salen de la puerta de San Gil en busca de la basílica, la plaza, el arco y se pierden por la muralla. Nadie quiere perderse esta oportunidad, la segunda en apenas dos semanas, de ver a la Virgen después de tanto tiempo. A nadie le pesa el tiempo de espera, todo sea por verla a ella.

El estreno de Cabezuelo al frente de la Macarena

El recién elegido hermano mayor, Fernando Fernández Cabezuelo, reconoce que esta noche no ha dormido. Es el primer culto que organiza su Junta de Gobierno y el nuevo representante de la corporación asegura que no ha abandonado los alrededores de la basílica desde que llegó este miércoles a las 13:00, hace 20 horas ya. La vuelta a San Gil era demasiado importante y no se podía dejar nada al azar.

La noche de preparación ha estado cargada de emociones. En las vísperas han participado algunos de los hermanos más mayores de la corporación. "La basílica estaba repleta", confiesa Cabezuelo. Así, cuenta como un hermano de 95 años estuvo con su carrito y su mujer, que padece alzhéimer, y que él le decía a ella: "Tú no te acuerdas de ella, pero ella no se olvida de ti". "Han sido sentimientos muy fuertes", insiste.

"Con ese primer besamanos, la Hermandad quiso acercar la imagen a los hermanos y nosotros, en nuestra candidatura, lo que queremos es acercar la Virgen a los hermanos y los hermanos a la Virgen", recuerda Cabezuelo. Así surgió la idea de volver 77 años después a San Gil y hacer una recreación de ese primer besamanos de la Virgen, cuyas fotos llenan estos días las redes sociales.

Una recreación del primer besamanos

"La vestimenta, como habéis visto, pues es una réplica, o sea, una recreación de la vestimenta que se le hizo en aquel momento", ha explicado Cabezuelo en declaraciones a la prensa. La Macarena ha amanecido llena de anillos y con un puñal. "La Virgen de la Esperanza no tiene puñal propio y con una serie de broches de la señora de Banús, se ha montado ese puñal", puntualiza el hermano mayor.

Con una saya blanca, una réplica de la toca de rombos y el manto camaronero, la Hermandad ha intentado ser fiel a su propia historia. Todo está medido al detalle, para que los que estos días visiten la parroquia de San Gil se trasladen a 1925, aunque la cantidad de móviles que acechan a la talla y la Rosa de Oro, que recibió la Virgen hace el 3 de diciembre de 2024 de manos del nuncio apostólico, recuerdan en que año estamos.

Por delante quedan cuatro días de besamanos cargados de emociones y de colas interminables para disfrutar de una imagen que quedará para la historia. La Macarena ha vuelto y la Hermandad lo quiere celebrar por todo lo alto.