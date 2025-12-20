¿Sabes que en Sevilla existe una Virgen lotera? Conoce la historia de una de las procesiones más curiosa de la Navidad

Sevilla vivirá, una año más, una de sus citas más singulares del calendario cofrade con la salida de la Virgen del Rocío del Salvador en la festividad de la Natividad del Señor. Una procesión profundamente arraigada en la ciudad que, además, coincide cada año con el sorteo de la Lotería de Navidad, circunstancia que ha llevado a que esta imagen sea conocida popularmente como la Virgen lotera.

Lejos de los esquemas habituales de la Semana Santa sevillana, este cortejo destaca por su marcado carácter rociero y navideño. La imagen, réplica del de la Patrona de Almonte, procesiona en andas, sin costaleros. Tampoco existe un cortejo clásico con cirios, insignias o acólitos, y el acompañamiento musical se reduce exclusivamente al cante popular de coros de campanilleros, entonando villancicos.

Una devoción con casi un siglo de historia

La talla de la Virgen del Rocío constituye el origen de la hermandad establecida en la Iglesia Colegial del Divino Salvador. Bendecida en 1923, no fue hasta 1934 cuando se aprobaron oficialmente las primeras reglas de la corporación. Dos décadas más tarde, en 1955, la imagen recorrió por primera vez las calles de su feligresía para presidir el rezo del Santo Rosario, tras un triduo que la hermandad celebró entonces y que mantiene en la actualidad, este año, los días 20, 21 y 22 de diciembre.

Desde entonces, esta salida se ha consolidado como una de las manifestaciones más peculiares de la Navidad sevillana. Villancicos, sevillanas y plegarias se suceden sin descanso durante todo el recorrido, interpretados por coros llegados de distintos puntos de la provincia.

Azulejo de la Virgen del Rocío en la Plaza del Salvador / Hermandad del Rocío de Sevilla

Un año de estrenos

El montaje de este año, ha revelado la hermandad, se inspira en el azulejo de la Virgen del Rocío que se encuentra en el Patio del Salvador, reinterpretando la tradición y evocando la memoria de los hermanos que lo colocaron en 1952 y han mantenido viva esta devoción.

Un manuscrito hallado entonces, explican en una publicación, revela el empeño de generaciones de rocieros que construyeron esta hermandad con corazón y entrega, dejando un testimonio de amor que hoy sigue vivo.

Este año, al imagen estrena elementos gracias a las donaciones de los hermanos: zapatos de plata para el Niño con el escudo de la Hermandad; broche estrella de Navidad, con brillante, para el Niño; broche de plata con corales y perlas; y broche de oro, con brillante y zafiro, que porta igualmente el Niño.

Estrena también las puñetitas de encaje de concha antiguas, recientemente restauradas. El traje del Niño ha sido recientemente restaurado, y su cíngulo se ciñe siete vueltas, número bíblico, al igual que el del Señor del Gran Poder.

La Virgen del Rocío de Sevilla / Hermandad del Rocío de Sevilla

Una procesión iluminada por la Navidad

Otro de los elementos distintivos de esta cita es su estética nocturna. Al carecer el paso de puntos de luz, el alumbrado navideño del centro histórico adquiere un protagonismo especial, envolviendo a la imagen a su paso y convirtiéndose en parte esencial del conjunto visual y devocional.

La Virgen del Rocío del Salvador tiene prevista su salida a las 20:30 horas desde la Iglesia Colegial del Divino Salvador. El itinerario discurrirá por Villegas, Álvarez Quintero, Entre Cárceles, Francisco Bruna, plaza de San Francisco, andén del Ayuntamiento, Granada, Sierpes, Sagasta y plaza del Salvador, con la entrada prevista en torno a las 23:00 horas. Tras la procesión, se celebra un besamanos en el altar mayor del templo.