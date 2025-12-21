San Gonzalo celebra unas elecciones llenas de polémica: “No me gustan que las elecciones de mi hermandad parezcan una campaña política”

Este 21 de diciembre se cierra el calendario electoral cofrade del 2025. Será la Hermandad de San Gonzalo la que ponga el punto y final con unos comicios que deberían haberse celebrado el pasado 26 de octubre. El proceso electoral tuvo que ser frenado por la Archidiócesis de Sevilla tras haberse detectado irregularidades en los papeles presentados por ambas candidaturas.

Durante el verano, la comisión electoral dio luz verde a la lista de Gonzalo Pérez aunque la lista de Ogazón interpuso un recurso al habérsele negado una subsanación de la documentación errónea. Palacio admitió este recurso y examinó los papeles de la candidatura de Pérez Oliver encontrando partidas bautismales no válidas. Por ello, la Archidiócesis de Sevilla instó a la corporación del Lunes Santo a repetir el proceso electoral partiendo de cero tras varios recursos cruzados.

En las últimas semanas se han podido observar declaraciones de varios hermanos apoyando a ambas candidaturas en redes sociales, como viene siendo habitual. Una de las críticas más recurrentes ha sido el perfil político de las listas, especialmente a la del candidato Juan Ogazón.

Dos listas: Juan Ogazón y Gonzalo Pérez

El cabildo de elecciones enfrentará a dos listas surgidas de la Junta de Gobierno saliente: la de Juan Ogazón, actual mayordomo y la de Gonzalo Pérez Oliver, actual promotor sacramental. Están convocados a las urnas unos 5000 hermanos en unos comicios que se celebrarán en las dependencias de la parroquia del Barrio León entre las 9:00 y las 16:00 horas.

Hay que recordar que las reglas de la Hermandad de San Gonzalo necesitan un quórum del 20% del censo para que las elecciones sean consideradas válidas. En caso de no llegar a una cifra aproximada de 1100 hermanos, las elecciones deberían repetirse tal y como ocurrió en los últimos comicios de la corporación del Lunes Santo.