ELECCIONES
San Gonzalo celebra unas elecciones llenas de polémica: “No me gustan que las elecciones de mi hermandad parezcan una campaña política”
La hermandad pone fin a culebrón electoral en el que Palacio tuvo que intervenir por encontrar irregularidades en la documentación aportada por ambas candidaturas, salidas de una misma Junta de Gobierno.
Este 21 de diciembre se cierra el calendario electoral cofrade del 2025. Será la Hermandad de San Gonzalo la que ponga el punto y final con unos comicios que deberían haberse celebrado el pasado 26 de octubre. El proceso electoral tuvo que ser frenado por la Archidiócesis de Sevilla tras haberse detectado irregularidades en los papeles presentados por ambas candidaturas.
Durante el verano, la comisión electoral dio luz verde a la lista de Gonzalo Pérez aunque la lista de Ogazón interpuso un recurso al habérsele negado una subsanación de la documentación errónea. Palacio admitió este recurso y examinó los papeles de la candidatura de Pérez Oliver encontrando partidas bautismales no válidas. Por ello, la Archidiócesis de Sevilla instó a la corporación del Lunes Santo a repetir el proceso electoral partiendo de cero tras varios recursos cruzados.
En las últimas semanas se han podido observar declaraciones de varios hermanos apoyando a ambas candidaturas en redes sociales, como viene siendo habitual. Una de las críticas más recurrentes ha sido el perfil político de las listas, especialmente a la del candidato Juan Ogazón.
Dos listas: Juan Ogazón y Gonzalo Pérez
El cabildo de elecciones enfrentará a dos listas surgidas de la Junta de Gobierno saliente: la de Juan Ogazón, actual mayordomo y la de Gonzalo Pérez Oliver, actual promotor sacramental. Están convocados a las urnas unos 5000 hermanos en unos comicios que se celebrarán en las dependencias de la parroquia del Barrio León entre las 9:00 y las 16:00 horas.
Hay que recordar que las reglas de la Hermandad de San Gonzalo necesitan un quórum del 20% del censo para que las elecciones sean consideradas válidas. En caso de no llegar a una cifra aproximada de 1100 hermanos, las elecciones deberían repetirse tal y como ocurrió en los últimos comicios de la corporación del Lunes Santo.
- AEMET avisa: alerta amarilla por nieve y lluvias en Andalucía por la llegada de dos borrascas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 20 de diciembre de 2025
- Carlos Herrera: 'El malditismo ya no tiene razón de ser, Andalucía debe aspirar al liderazgo de España
- Sevilla diseña la gran peatonalización de su centro histórico a partir de 2026: desde la plaza del Duque a Puñonrostro
- El restaurante de Sevilla que Alberto Chicote dice que tiene las mejores tapas: 'La mejor cocina que he visto
- Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
- Manu Sánchez responde a Feijóo: 'Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…
- Llegan dos borrascas a Andalucía en dos días distintos y las lluvias afectarán a estas zonas según Aemet