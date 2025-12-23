El besamanos de La Macarena fue seguido desde quince países y reunió a 30.000 personas

Unas 30.000 personas participaron la pasada semana en el besamanos extraordinario de la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla, una cita histórica que trascendió lo presencial gracias a su emisión en directo en YouTube, seguida por devotos y espectadores de más de quince países distintos.

Dimensión global del besamanos

La Hermandad de la Macarena ha informado en un comunicado de que el besamanos ha alcanzado "una dimensión global" gracias al importante seguimiento a través de los canales oficiales de la corporación, con YouTube que sumó 61.897 visualizaciones y un incremento de 122 nuevos suscriptores durante el periodo analizado.

Las retransmisiones en directo han sido seguidas, además de España, desde países como México, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, Francia, Italia, Alemania, Corea, Nicaragua, Argentina, Filipinas, Chile, Ecuador o Colombia, entre otros.

Impacto en redes sociales

En redes sociales, los contenidos en X han alcanzado 1.632.245 impresiones, con 229.346 interacciones.

Por su parte, Instagram ha registrado 429.269 cuentas alcanzadas y cerca de cinco millones de reproducciones, consolidando una difusión sin precedentes.

En conjunto, el besamanos de la Esperanza Macarena, cuya reciente restauración también ha congregado a miles de devotos, ha superado los siete millones de impactos y visualizaciones.