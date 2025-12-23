Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El besamanos de La Macarena fue seguido desde quince países y reunió a 30.000 personas

Las retransmisiones en directo del besamanos de la Esperanza Macarena se siguieron desde países como México, Estados Unidos, Francia o Italia, entre otros, consolidando una difusión sin precedentes

VÍDEO | Primer besamanos de la Macarena tras la restauración de Pedro Manzano

Victoria Flores

El Correo

El Correo

Sevilla

Unas 30.000 personas participaron la pasada semana en el besamanos extraordinario de la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla, una cita histórica que trascendió lo presencial gracias a su emisión en directo en YouTube, seguida por devotos y espectadores de más de quince países distintos.

Dimensión global del besamanos

La Hermandad de la Macarena ha informado en un comunicado de que el besamanos ha alcanzado "una dimensión global" gracias al importante seguimiento a través de los canales oficiales de la corporación, con YouTube que sumó 61.897 visualizaciones y un incremento de 122 nuevos suscriptores durante el periodo analizado.

Las retransmisiones en directo han sido seguidas, además de España, desde países como México, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, Francia, Italia, Alemania, Corea, Nicaragua, Argentina, Filipinas, Chile, Ecuador o Colombia, entre otros.

Impacto en redes sociales

En redes sociales, los contenidos en X han alcanzado 1.632.245 impresiones, con 229.346 interacciones.

Por su parte, Instagram ha registrado 429.269 cuentas alcanzadas y cerca de cinco millones de reproducciones, consolidando una difusión sin precedentes.

En conjunto, el besamanos de la Esperanza Macarena, cuya reciente restauración también ha congregado a miles de devotos, ha superado los siete millones de impactos y visualizaciones.

El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años

El paraje de Sevilla que alberga el mayor arrozal de Europa: aquí se rodó una de las películas más taquilleras

El parque de Sevilla que pasó de ser estercolero al jardín botánico más importante de la ciudad

El besamanos de La Macarena fue seguido desde quince países y reunió a 30.000 personas

Cinco detenidos en Andalucía por un fraude de casi siete millones de euros en ayudas públicas

Las 20 mejores ofertas de hoy, 23 de diciembre, en Amazon: desde un 20 hasta un 77% de descuento
