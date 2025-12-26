Antonio Santiago vuelve a ser capataz del palio de la Macarena: todos los nombramientos de la era Cabezuelo

La Hermandad de la Macarena ha anunciado los nombramientos de sus cargos de confianza, marcando el inicio de la era de José Antonio Cabezuelo como Hermano Mayor. La noticia más destacada es, sin duda, el regreso de Antonio Santiago Muñoz como Capataz General de la Hermandad, quien vuelve a dirigir el palio de la Virgen de la Esperanza, un retorno cargado de simbolismo y emoción para hermanos y devotos. Santiago regresa a la casa que le vio escribir algunos de los capítulos más importantes de la Madrugá, cerrando un círculo que muchos esperaban desde hace años.

En el ámbito musical, Francisco Moraza Cienfuegos ha sido ratificado como Director de la Banda de la Centuria Macarena, reforzando la identidad sonora de la formación romana. Además, la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Salteras continuará como acompañamiento musical del Paso de Palio, manteniendo la calidad y la emotividad que han caracterizado sus intervenciones en la Madrugá.

La Centuria Romana Macarena también renueva sus mandos: Manuel Rodríguez Loreto será el nuevo Capitán, mientras que Joaquín Misa García asumirá el cargo de Teniente, consolidando un equipo con experiencia y profundo conocimiento de la estética y disciplina del ejército macareno.

La vuelta de Antonio Santiago al palio, junto a un equipo consolidado en música y centuria, promete imágenes y momentos con la Macarena en la calle con la que ya sueñan los miles de devotos de la imagen más universal.