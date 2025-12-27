Antonio Santiago, el médico de una saga de capataces que regresa al martillo de la Macarena ocho años después

Un cambio esperado en esta nueva etapa que inaugura el hermano mayor, Fernando Fernández Cabezuelo. En la tarde de este viernes, la junta de gobierno de la Hermandad de la Macarena nombró a Antonio Santiago Muñoz como capataz general de la cofradía. Es el regreso de este histórico y conocido capataz a los martillos en la corporación de la Madrugá después de ocho años de que fuera sustituido por José María Rojas Marcos.

Antonio Santiago Muñoz, médico de profesión, pertenece a una de las sagas más célebres de capataces de Sevilla. Su padre fue Manuel Santiago, uno de los creadores de las cuadrillas de hermanos costaleros junto a Salvador Dorado El Penitente y precursor del estilo de andar siempre "de frente" que tan a gala llevan los pasos que Antonio comanda en la actualidad junto a su hijo. Empezó a llamar a los pasos acompañando a su padre a los doce años de edad, especialmente en la Hermandad de los Estudiantes, siguiendo como auxiliar de Salvador Dorado y Manuel Santiago hasta 1977.

En 2017, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Macarena, por aquel entonces encabezada por José Antonio Fernández Cabrero, le invitó a participar como auxiliar en el equipo de capataces, algo que rechazó rotundamente y lo alejó de los martillos de la hermandad macarena.

Esta destitución fue fruto del debate generado en torno al andar de la Esperanza. Muchos consideraron al capataz como principal culpable de la pérdida del estilo de Luis León, de quien Santiago heredó el martillo. La dirección de Santiago hizo que el palio fuera más estático, sus revirás más largas y el andar más pausado eliminando la gracia y la alegría que caracterizaba a la Macarena. No obstante, también encontró defensores que alababan su excelencia técnica y preparación a la hora de buscar lo mejor para su cuadrilla y la Virgen.

Durante la pandemia, fue el encargado de estudiar el comportamiento del Covid19 debajo de los pasos llevando a cabo el Estudio Trabajadera. Además, fue el primer encargado de sacar el primer paso en Sevilla después de la pandemia, el de la Pastora de Santa Marina en septiembre de 2022.

Actualmente Antonio Santiago y sus auxiliares sacan numerosos pasos como el Inmaculado Corazón de María y al Cristo de la Misión de Heliópolis, Los Estudiantes, Las Penas de San Vicente, el Cristo de Burgos, la Resurrección, San José Obrero, el Carmen de Calatrava, la Asunción de Cantillana, El Pilar de San Pedro, la Pastora de Santa Marina, la Sagrada Mortaja y la Inmaculada de Umbrete. También llamó durante muchos años a los pasos de las hermandades de La Paz y de Los Negritos.

Junto a su hijo y su inseparable equipo de auxiliares se encargará de comandar los tres pasos de la Hermandad de la Macarena: el paso de misterio del Cristo de la Sentencia, el de la Virgen del Rosario y el paso de palio de la Virgen de la Esperanza. El propio Antonio Santiago será el encargado de designar los capataces que se encarguen de cada martillo.

El regreso de Antonio Santiago supone un regreso al andar más tradicional de la Macarena y a la búsqueda de una excelencia que en los últimos ocho años no se ha sabido encontrar. Sin duda, es uno de los nombres junto al del vestidor de la Esperanza y capitán de la Centuria que marcarán el inicio de la era Cabezuelo al frente de la Macarena.