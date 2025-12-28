Navidad cofrade
La última y la primera procesión del año en Sevilla: así se despide y comienza el calendario cofrade
Las salidas procesionales no tienen descanso en la ciudad y desde bien empezado el año comienza el calendario cofrade
A. R. C.
El calendario cofrade de Sevilla no entiende de pausas. Mientras el año se despide, la ciudad vive sus últimas estampas procesionales, y apenas unos días después vuelve a llenarse de sones y devoción con la primera procesión del nuevo año. Te contamos cuáles son y cuándo se celebran.
La última procesión del año
La última procesión del año en Sevilla ha tenido lugar este domingo, 28 de diciembre. El Niño Jesús de la Hermandad del Rosario los Humeros ha salido a la calle este mediodía en con un cortejo procesional que ha discurrido por la zona de la calle Torneo, poniendo el broche final al calendario procesional de este 2025.
La imagen ha estado acompañada por la banda juvenil de Las Cigarreras, que ha puesto sus sones a esta cita ya tradicional en la Navidad sevillana.
El Niño Jesús del Valle abre 2026
Para asistir a la primera procesión del año en Sevilla no hay que avanzar mucho en el calendario. El jueves 2 de enero, el Niño Jesús de la Hermandad del Valle será el encargado de inaugurar el calendario procesional de 2026. La procesión recorrerá las calles del centro de Sevilla, llevando la devoción navideña al corazón de la ciudad en los primeros días del nuevo año. En esta ocasión, el acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Santa María de la Esperanza.
Con estas dos salidas, Sevilla despide un año y da la bienvenida a otro sin perder su pulso cofrade, enlazando la Navidad con una tradición que no se detiene ni siquiera entre campanadas.
