Las fechas claves del nuevo año cofrade: de la mudanza de los Javieres a las elecciones en la Esperanza de Triana

El final de 2025 se acerca tras un año cofrade repleto de eventos extraordinarios que ya quedaron atrás como el Jubileo del Cachorro en Roma, la peregrinación extraordinaria de Montserrat o las Misiones de la Esperanza de Triana al Polígono Sur. En el horizonte se dibuja un año 2026 que a buen seguro vendrá cargado de noticias claves para el devenir de las cofradías sevillanas. Esta es una selección de las principales fechas.

17 de enero: La mudanza de los Javieres

El primer acto externo extraordinario de especial relevancia será la procesión de traslado de la Hermandad de los Javieres hasta su nueva sede canónica en el templo jesuita de la calle Jesús del Gran Poder. Los titulares de la hermandad del Martes Santo dirán adiós a la iglesia de Omnium Sanctorum para reencontrarse con su templo fundacional.

1 de febrero: Elecciones en los Gitanos

La Hermandad de los Gitanos será la primera hermandad que celebre elecciones a Hermano Mayor en el próximo año.

Será el 1 de febrero con hasta tres candidaturas en liza: la oficialista de Emilio Jiménez Núñez y las externas a la actual junta de gobierno Carlos de Paz Moreno y Antonio Moreno Santaella.

18 de febrero: Miércoles de Ceniza

La intensa Cuaresma sevillana comenzará el 18 de febrero de 2026, Miércoles de Ceniza. Pocos días después, el lunes 23, se celebrará el Via-Crucis del Consejo, presidido por el Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Hiniesta. Durante los 40 días previos al Domingo de Ramos, Sevilla vivirá un ajetreo de actos ordinarios y otros extraordinarios como los de la Hermandad de los Panaderos y la Hermandad de Montserrat, que celebrarán Vía-Crucis extraordinarios por distintas efemérides.

22 de marzo: Domingo de Pregón

La cuaresma se cerrará con el pregón del periodista José Antonio Rodríguez Benítez lo podremos escuchar el domingo 22 de marzo en el Teatro de la Maestranza. Ese día Sevilla también será un hervidero de actos, cultos y visitantes que no cesarán de visitar iglesias para contemplar a la mayoría de titulares sobre sus respectivos pasos.

29 de marzo: Domingo de Ramos

Este año estará marcado por una Semana Santa tempranera. El Domingo de Ramos será el 29 de marzo, pudiendo ver dos días antes los primeros nazarenos por la calles de Sevilla. Ya en la semana mayor podremos ver cambios sustanciales en jornadas que lo demandaban como el Domingo de Ramos, el Martes Santo o un más que posible adelanto horario de la Madrugá.

También será año de estrenos, especialmente en lo musical. Arahal se estrenará tras el misterio de Montesión y Virgen de los Reyes y la Banda de Música de las Cigarreras tras los dos pasos de la Milagrosa.

17 de abril: Pregón de Las Glorias

La Pascua de Resurrección también marcará las festividades posteriores. Dos semanas después del Domingo de Resurrección, el viernes 17 de abril, se celebrará el Pregón de las Glorias en el Salvador, recitado por Moisés Ruz Lorenzo y presidido por el simpecado rociero de Sevilla Sur.

25 de mayo: Lunes de Pentecostés

Los devotos sevillanos de la Blanca Paloma verán a la Virgen del Rocío el lunes 25 de mayo salir de la ermita. La semana anterior, a partir del 19 de mayo, las hermandades filiales sevillanas se pondrán en marcha hacia la aldea almonteña.

En agosto de 2026, los rocieros también tendrán una cita indispensable en el calendario. El 19 de agosto la Virgen volverá a Almonte como marca la tradición de los siete años. Aunque en esta ocasión solo han pasado cuatro años desde que dejó el pueblo por motivo del Covid-19..

4 de junio: Corpus Christi

Apenas diez días después, el 4 de junio, será el turno para otra de las fiestas grandes de Sevilla, el Corpus Chisti. Una cita que se presume interesante por el gran calendario electoral que hay en los días posteriores con la presidencia del Consejo de Hermandades y Cofradías en juego.

Un mayo y junio decisivos

Ya en el mes de junio, la Esperanza de Triana celebrará una cita electoral presumiblemente con dos candidaturas y finalmente, en la calle San Gregorio se cerrará un intenso mes de junio con las elecciones a presidir el Consejo de Hermandades y Cofradías.

A ello hay que sumarle las elecciones en clave andaluza. En la política autonómica la Semana Santa y especialmente el artesacro, han ganado mucho peso para los partidos políticos que se enfrentarán en las urnas presumiblemente en el mes de mayo. La protección del bordado frente a los talleres pakistaníes, las subvenciones a talleres de artesanía y la protección de las bandas, han sido una de las iniciativas de la Junta de Andalucía en el año 2025. Además, las fechas del calendario religioso también determinarán la celebración de los comicios andaluces.

El otoño menos extraordinario de la última década

No será hasta octubre cuando comencemos a tener el carrusel de salidas extraordinarias en Sevilla capital. La primera de ellas será la de la Virgen de la Divina Gracia de Padre Pío el 11 de octubre. Le seguirán la coronación de la Virgen del Amparo de la Magdalena el 8 de noviembre y la salida del Cristo de la Salud y Buen Viaje de San Esteban en la festividad de Cristo Rey con motivo del centenario fundacional.

2026 promete ser un año de nuevos comienzos, de abrir puertas y buscar nuevos horizontes para unas hermandades y cofradías que viven en constante evolución y crecimiento. Todo ello, a falta de nuevos actos que se puedan anunciar durante el año, algo que aún no está cerrado.