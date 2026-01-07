Suben los precios de los palcos y sillas de Semana Santa de Sevilla: plazos y cómo conseguirlos

Empieza el nuevo año y la Cuaresma ya está aquí. Este año la Semana Santa llega pronto, el 28 de marzo, y el Consejo de Hermandades y Cofradías ha activado ya su calendario para no dejar nada al azar en este 2026. Así, este mismo 7 de enero, la entidad que coordina a las corporaciones cofrades de la ciudad ha abierto ya el plazo para renovar y adjudicar las sillas y los palcos de la Carrera Oficial.

Durante todo el mes de enero, los usuarios que así lo deseen podrán solicitar la renovación de su abono o las cesiones temporales en la página web habilitada por el Consejo para ello. Así, tendrán que acceder al apartado "Consejo > Sillas y Palcos > Web de Gestión de sillas y palcos". Además, en la oficina de la entidad podrán solicitar las cesiones temporales del 12 al 30 de enero y registrar una nueva solicitud del 26 al 30.

La retirada de los abonos se producirá de forma escalonada según la zona en la que se adquieran. Los propietarios de palcos deberán acudir entre los días 2 y 6 de febrero, quienes tengan silla en Campana podrán hacerlo del 9 al 13, quienes se sienten en la Avenida tendrán del 16 al 20 de febrero, los cofrades que se ubiquen en Sierpes podrán hacerlo del 23 al 27 y los de la Plaza Virgen de los Reyes deberán acudir del 23 al 27.

Estos son todos los precios

La institución cofradiera abrirá sus puertas para poder realizar estos trámites a partir del 12 de enero de lunes a viernes en horario de 9:30 a 13:30 y por las tardes de 17:00 a 20:00, excepto festivos. Será en estas mismas franjas en las que los usuarios podrán acudir a la sede de la calle San Gregorio para retirar sus abonos. Un año más, los precios han subido, en esta ocasión, en un 3% con respecto a 2025.

La tabla de precios acordada por San Gregorio para los abonos de sillas y palcos de la Carrera Oficial refleja un precio máximo de 1.016,77 euros para los palcos de las filas 1 y 2 de los sectores A y B y la fila uno del sector C de la Plaza de San Francisco; seguido de 931,95 euros para los palcos de las filas 3, 4 y 5 de las zonas A y B y la fila 2 de la zona C del mismo enclave del centro de la capital hispalense.

El resto de palcos de la Plaza de San Francisco varían entre los 837,76 euros de las filas 3, 4 y 5 a los 749,11 de las últimas localidades de la plaza. Por su parte, los precios más económicos son los pases de los últimos momentos del recorrido oficial, en la Plaza Virgen de los Reyes, donde, por cada silla, los usuarios deberán abonar un total de 90,50 euros, unos tres euros más de lo que costaban en 2025.

¿Cuánto vale una silla en Campana?

Los precios de la Campana oscilan entre los 156,86 euros de una silla convencional y los 197,96 o 178,42 euros de la tribuna, según la zona (1 o 2). En la calle Sierpes, el coste de la silla también es de 156,86 euros, mientras que en la avenida de la Constitución depende del tramo que se escoja. Así, en la zona de Tribuna Faro y junto al Banco de España, los precios son 161,29 y 141,66 euros, respectivamente.

Además, aquellos usuarios que tengan su localidad desde el Banco Santander al establecimiento comercial situado en la esquina con Alemanes y desde el edificio Filella hasta la calle García de Vinuesa, 126,54 euros. Desde la calle Alemanes a la Catedral y el tramo de esta calle comprendido entre la confluencia con la calle García de Vinuesa a la cafetería de Almirantazgo, el importe del es de 122,69 euros.