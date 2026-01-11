Las claves del año cofrade 2026: de los cambios en Carrera Oficial a las elecciones del Consejo de Hermandades

El mundo cofrade no descansa. El próximo año se viene cargado de actos, cultos y fechas claves que están ya marcadas en los calendarios. Después del año en que El Cachorro fue a Roma, la Esperanza de Triana al Polígono Sur y se restauró dos veces a la Macarena, en 2026 tampoco se podrá descansar. Aunque todavía no están cerrados todos los actos que tendrán lugar, son muchos los que esperan con ansias, extraordinarias o elecciones.

Una vez más, el calendario cofrade amplia sus fechas para incluir procesiones extraordinarias. Las salidas fuera de lo establecido por las reglas se han convertido en un habitual de la agenda cofrade sevillana. En 2025 ha habido una decena de hermandades que han organizado cultos más allá del calendario habitual, algunas, como la Esperanza de Triana, lo ha hecho en repetidas ocasiones.

Por el momento, para 2026, solo están confirmadas la del Señor de la Salud y Buen Viaje el 22 de noviembre por el centenario de San Esteban, la salida extraordinaria de Madre de la Divina Gracia de Padre Pío el 11 de octubre por el 25º aniversario y un viacrucis y un rosario extraordinario de Los Panaderos los días 6 de marzo y 4 de octubre. Sin embargo, se espera que esta cifra aumente para celebrar efemérides.

Elecciones en el Consejo de Hermandades

Después de ocho años con Francisco Vélez a la cabeza, el Consejo de Hermandades y Cofradías celebrará elecciones. El presidente de la entidad que coordina las cofradías de la ciudad enfrenta sus últimos meses y su última semana al frente del cargo. La institución, que está cerrando ya la estructura de la próxima Semana Santa, ha convocado a los hermanos mayores en San Gregorio en el mes de junio.

Por el momento, solo una candidatura ha dado el paso al frente para liderar el Consejo. Carlos López Bravo anunció el pasado mes de octubre, mes del Rosario, su voluntad de presidir la institución. La suya es una lista contraria a la línea actual que mantiene la institución, sin embargo, se espera que un nombre de corte más continuista anuncie su decisión de hacer lo propio en los próximos meses.

Entre los principales retos que ha enfrentado el equipo de Vélez estos años están los trabajos por tratar organizar mejor cada jornada en la Carrera Oficial. Cada año, los hermanos mayores de las jornadas que presentaban más problemas se reunían para intentar alcanzar un acuerdo con el que tratar de mejorar el tránsito de los cortejos. Un rompecabezas que, con el aumento de las comitivas, no termina de encajar.

Cambios clave de la Semana Santa de Sevilla

Para la Semana Santa de 2026 experimentarán variaciones jornadas como el Domingo de Ramos, el Martes Santo o la Madrugá. Quizás, una de las propuestas más relevantes que hay sobre la mesa es la ampliación de la noche del Jueves al Viernes Santo para evitar los tapones y las largas espera de los cortejos que realizan su estación de penitencia más tarde y que podría contar con una mayoría.

Más allá de los cambios de recorridos y horarios, El Sol será quien presente una mayor alteración. Hace apenas unos días, la Hermandad presentaba, ya en físico, las túnicas que estrenará en su próxima estación de penitencia. La corporación ha vuelto a dar un giro a su estilo para intentar atraer a más hermanos a una de las cofradías con menos nazarenos. Además, cambiará su recorrido para pasa por calles más concurridas.

Un año más, entre las fechas claves del calendario estarán la presentación del cartel de la Semana Santa 2026, que se producirá el próximo 31 de enero, antes incluso de que comience la Cuaresma. Además, el pregón, que correrá a cargo del periodista José Antonio Rodríguez, el tercero en tres años, se celebrará en el Teatro de la Maestranza el Domingo de Pasión, que este año será el 22 de marzo.

Tampoco puede se puede pasar por alto el futuro de Los Panaderos. En febrero, Palacio instauró un comisionado para dirigir la Hermandad tras el terremoto causado por los resultados de las elecciones -en los que la candidatura continuista obtuvo un voto más que la contraria-. El tiempo de esta gestora terminará en el mes de mayo, momento en el que la Archidiócesis decidirá si se convocan elecciones o continúa el comisionado.