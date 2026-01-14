La Madrugá se prepara para adelantar su horario en 2026: las hermandades ganarían 15 minutos de paso

La Madrugá se adelantará 15 minutos. La noche del Jueves al Viernes Santo siempre ha sido un rompecabezas para el Consejo de Hermandades y Cofradías que ha intentado de una manera y otra resolver los numerosos problemas que encuentras estas corporaciones. Con este cambio, El Silencio, la primera de la jornada, adelantaría su venia en Campana de la 1:15, como ha hecho hasta ahora, a la 1:00.

La Madrugá es una noche complicada. Esta es la jornada con los cortejos más grandes y cada año se baten nuevos récords de participación. En total, las corporaciones repartieron 15.000 papeletas de nazareno, a las que hay que sumar acólitos, costaleros y música. Como es habitual fue La Macarena la que más personas puso en la calle, al superar por primera vez en su historia las 4.300 papeletas de sitio de cirio.

Este miércoles, tanto el hermano mayor del Gran Poder, Ignacio Soro, como el diputado mayor de Gobierno y candidato a hermano mayor de Los Gitanos, Emilio Jiménez, han comentado esta posibilidad. En realidad, la propuesta no es nueva y lleva años reclamándose por parte de algunas hermandades como Los Gitanos, la corporación que más sufre los retrasos acumulados durante la jornada.

Las hermandades lo dan por hecho

En la Madrugá de 2025 el retraso acumulado en Carrera Oficial por las distintas hermandades alcanzó los 57 minutos cuando la Virgen de las Angustias de Los Gitanos salió por la Puerta de Palos de la Catedral. Solo la Hermandad del Silencio cumplió con su tiempo de paso, de hecho recortó hasta dos minutos. Sin embargo, el resto de corporaciones tardaron, como mínimo, cuatro minutos de retraso.

"Al parecer este año van a anticipar 15 minutos la Madrugá", ha señalado Soro en una entrevista en PTV. Allí, el hermano mayor del Gran Poder ha puntualizado que el "problema", con unos cortejos como los de la Madrugá, "no solo es el tiempo, es el espacio", con comitivas que, en algunos casos, superan los dos kilómetros de largo, aunque ha aclarado que "el Consejo tiene que ser árbitro, y sobre todo, no puede imponer".

Antes que Soro, Jiménez ha mostrado en un encuentro con periodistas durante la campaña electoral de Los Gitanos, su satisfacción por esta situación: "Estamos contentos porque se han apoyado los 15 minutos llevaba pidiendo José María Flores y este diputado mayor de Gobierno". Allí ha explicado que se trata de una propuesta que nace "espontáneamente" de propio Consejo sin siquiera "sentarse a dialogar".

El Consejo no anuncia cambios oficiales

Frente a lo que se puede pensar, estos 15 minutos no harán que la jornada termine antes, sino que servirán para repartirlos entre las distintas cofradías y así evitar los retrasos. El crecimiento de los cortejos en los últimos años ha sido exponencial y el tiempo establecido en un principio por el Consejo ya resultaba insuficiente para las distintas corporaciones para las que ganar o perder un minuto puede cambiar las cosas.

Esta posibilidad no es una propuesta nueva. En realidad, este es un planteamiento del que se lleva hablando meses. El tema incluso entró en la campaña electoral de La Macarena y su actual hermano mayor, Fernando Fernández Cabezuelo, confirmó que el afán de su equipo es "tratar en todo momento de colaborar al máximo", ya que ganar tiempo podría suponer problemas de curces con El Silencio.

A preguntas de El Correo de Andalucía, fuentes del Consejo de Hermandades y Cofradías subrayan que "por ahora" no hay nada oficial. Así, sostienen que, hasta dentro de unos días, no darán a conocer los distintos cambios acordados entre el órgano rector de las cofradías y las distintas hermandades de cada jornada de cara a la Semana Santa 2026. Aunque por el momento ya se conocen algunos como los del Domingo de Ramos o el Martes Santo.