Los Arquillo se querellan contra ocho personas por "injurias" tras la fallida restauración: cada denunciado tendrá una causa

Francisco y David Arquillo, padre e hijo respectivamente, han interpuesto una querella por presuntos delitos de injurias contra entre ocho y nueve personas que "los habían injuriado en distintos blogs" tras la polémica restauración en la imagen de la Esperanza Macarena, que, cabe recordar, llegó provocar multitud de críticas en redes sociales y entre sus fieles.

Desde que la Hermandad de la Macarena decidiera reponer la imagen al culto tras la intervención de los Arquillo, en virtud del contrato de restauración que firmaron a través de la Universidad de Sevilla, la reacción fue inmediata y masiva. Lo que inicialmente se presentó como una actuación de conservación ordinaria derivó en una crisis sin precedentes recientes en la corporación, con comunicados oficiales, explicaciones públicas y una profunda indignación entre la gran mayoría de hermanos, expertos y devotos, que llegaron a manifestarse ante la puerta de la Basílica. La imagen del rostro de la Virgen después de la intervención de Arquillo, no en vano, llegó a las cabeceras internacionales y originó centenares de memes en las redes. La controversia trascendió el ámbito local y abrió un debate sobre los límites de las intervenciones patrimoniales en imágenes de gran valor devocional.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press tras la noticia de Diario de Sevilla, una vez que los Arquillo presentaron la querella posteriormente, se dedujo testimonio y, finalmente, el tema ha sido repartido entre distintos juzgados, pues cada injuria sería una causa distinta.

La querella original recayó en el Juzgado de Instrucción 3, que archivó las diligencias previas en un auto con fecha de 20 de noviembre de 2025 por requisitos formales, al no aportar acto de conciliación previa y poder especial para interponer la querella.