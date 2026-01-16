La Hermandad de los Javieres vuelve al Sagrado Corazón para hacer historia y reencontrarse con su pasado

Este sábado cambiará el rumbo de la historia de la Hermandad de los Javieres. Las puertas de la iglesia del Sagrado Corazón se abrirán medio siglo después para que la corporación que nació 1945 con espíritu jesuítico -surge en la posguerra bajo la pastoral ignaciana- regrese y el templo vuelva a ser su sede. María Santísima de Gracia y Amparo se encuentra ya en sus andas a la espera del gran momento.

En la página web de la Hermandad del Martes Santo todavía aparece como sede canónica Ómnium Sanctorum, sin embargo, este enlace desaparecerá en solo unas horas. Los nervios florecen en la calle Feria, enclave al que la corporación llegó en 1977 y del que hace años que quiere marcharse para volver al templo que le vio nacer. De hecho, la Cofradía cambió su recorrido en para pasar por la puerta en un gesto de acercamiento.

Las conversaciones entre la Hermandad y los Jesuitas comenzaron a finales del año 2024, después de que la Pastoral Juvenil decidiera cambiar su sede. Sin embargo, las voces del posible traslado llevan años resonando entre los hermanos de la corporación. Así, será una jornada histórica para la que la Hermandad lleva preparándose décadas y que cuenta con el apoyo aplastante de la nómina de la corporación.

Horarios y recorrido del traslado

Este hito marcado en rojo en el calendario de la Hermandad desde hace meses coincide también con la elección del nuevo hermano mayor, Antonio Villalba Rincón, que fue elegido el pasado martes para liderar la corporación. El hasta ahora teniente de hermano mayor toma el relevo del principal promotor de esta mudanza, José Antonio Oliert, que había pedido una dispensa a Palacio para poder culminar el proceso.

Los primeros hermanos abandonarán Ómnium Sanctorum a las 19:00, tras ellos irán el Cristo de las Almas y María Santísima de Gracia y Amparo, ambos con acompañamiento musical. La comitiva recorrerá Feria, Castellar, Alberto Lista, Saavedras, plaza de San Martín, Cervantes, San Andrés, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel esquina Trajano, Jesús del Gran Poder y entrará en el Sagrado Corazón a las 21:00.

Fue en la calle Jesús del Gran Poder donde, en plena posguerra, nació la Hermandad en 1945, pero desde los 70 no ha vuelto. La marcha de los Jesuitas del templo tras la pandemia abrió la puerta a esta posibilidad, que se desvaneció, sin embargo, con la entrada en la iglesia de la Pastoral Juvenil, que la abandonó también a principios de 2024, cuando volvió a estar gestionada por la Compañía de Jesús.

Un cabildo con respaldo mayoritario

El pasado 26 de marzo la hermandad respaldó con 279 votos a favor, 13 votos en contra y 2 abstenciones el cambio de sede y cambio de las reglas para hacer posible este anhelo de la corporación. Aun así, la Junta de Gobierno aclaraba que este proceso no sería inmediato, sino que dependería de las conversaciones tanto con la Compañía de Jesús, de la que dependía el templo, como con los representantes de la iglesia.

En el cabildo, el punto número 4 del orden día proponía el cambio del encabezado de la regla de "Hermandad y cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo de las Almas, María Santísima de Gracia y Amparo, María Inmaculada y san Francisco Javier, establecida canónicamente en la Real Iglesia Parroquial de Ómnium Sanctorum, de la ciudad de Sevilla" por "Hermandad y cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo de las Almas, María Santísima de Gracia y Amparo, María Inmaculada y San Francisco Javier, establecida canónicamente en la Iglesia del Sagrado Corazón y capilla de Los Luises, de la ciudad de Sevilla".

Son muchos los hermanos que cuentan ya los días de lo que estar por venir el próximo Martes Santo, un futuro que resulta conocido para muchos y con el que la inmensa mayoría de ellos ha soñado ya. Como hace 70 años ocurriera por primera vez, el próximo Martes Santo, la cruz de guía de Los Javieres volverá a cruzar el dintel de la puerta del Sagrado Corazón para realizar su estación de penitencia a la Catedral.